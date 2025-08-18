En abril de 2018, en un autobús en el distrito de Miraflores, Lima, Carlos Javier Hualpa Vacas, de 36 años, subió a un vehículo encapuchado y atacó a Eyvi Ágreda, su excompañera de trabajo. El agresor roció con gasolina a la joven de 22 años y le prendió fuego, provocándole quemaduras en todo cuerpo y finalmente la muerte días después del brutal ataque.

Las heridas provocadas por Hualpa, que obligaron a Ágreda a permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de EsSalud, le costaron la vida a la mujer el 1 de junio de 2018. En agosto de 2025, en declaración a América TV, sus hermanos revelaron que sus palabras luego del atentado fueron: "Estoy cansada". En esa misma línea, ellos agregaron que su hermana soñó con su abuela paterna, quien le dijo que aún no era su momento, "nosotros pensamos que de repente ella se recuperaría", mencionaron.

Carlos Hualpa Vacas, asesino de Eyvi Agreda, fue condenado a 34 años de prisión en 2019

En mayo de 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a 35 años de prisión a Carlos Hualpa Vacas. El tribunal lo encontró responsable de la muerte de Eyvi Agreda Marchena, a quien prendió fuego rociándole combustible dentro de un bus de transporte público, causándole quemaduras graves en gran parte de su cuerpo.

Además de ser declarado culpable de feminicidio agravado contra Agreda, Hualpa también fue sindicado como autor de lesiones graves contra ocho personas que resultaron heridas en el mismo vehículo y de peligro común contra el Estado, por el riesgo de incendio o explosión. Junto a la pena de cárcel, los jueces dictaminaron el pago de una reparación civil de 500 mil soles a los herederos de Agreda Marchena, 85 mil soles a las ocho personas lesionadas en el bus, y 5 mil soles al gobierno.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

