HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

"Estoy cansada": hermana de Eyvi Ágreda revela las desgarradoras palabras de su hermana tras ser quemada en bus de Miraflores por acosador

En abril de 2018, Carlos Hualpa Vacas atacó a Eyvi Ágreda en un autobús en Miraflores, Lima, rociándola con gasolina y prendiéndole fuego, lo que le causó graves quemaduras.

En 2019, Hualpa Vacas fue condenado a 35 años por feminicidio y lesiones graves contra Eyvi Ágreda.
En 2019, Hualpa Vacas fue condenado a 35 años por feminicidio y lesiones graves contra Eyvi Ágreda. | Foto: composición LR

En abril de 2018, en un autobús en el distrito de Miraflores, Lima, Carlos Javier Hualpa Vacas, de 36 años, subió a un vehículo encapuchado y atacó a Eyvi Ágreda, su excompañera de trabajo. El agresor roció con gasolina a la joven de 22 años y le prendió fuego, provocándole quemaduras en todo cuerpo y finalmente la muerte días después del brutal ataque.

Las heridas provocadas por Hualpa, que obligaron a Ágreda a permanecer en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de EsSalud, le costaron la vida a la mujer el 1 de junio de 2018. En agosto de 2025, en declaración a América TV, sus hermanos revelaron que sus palabras luego del atentado fueron: "Estoy cansada". En esa misma línea, ellos agregaron que su hermana soñó con su abuela paterna, quien le dijo que aún no era su momento, "nosotros pensamos que de repente ella se recuperaría", mencionaron.

PUEDES VER: Hallan cuerpo de mujer embarazada dentro de un costal frente a cementerio en Arequipa: investigan feminicidio

lr.pe

Carlos Hualpa Vacas, asesino de Eyvi Agreda, fue condenado a 34 años de prisión en 2019

En mayo de 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a 35 años de prisión a Carlos Hualpa Vacas. El tribunal lo encontró responsable de la muerte de Eyvi Agreda Marchena, a quien prendió fuego rociándole combustible dentro de un bus de transporte público, causándole quemaduras graves en gran parte de su cuerpo.

Además de ser declarado culpable de feminicidio agravado contra Agreda, Hualpa también fue sindicado como autor de lesiones graves contra ocho personas que resultaron heridas en el mismo vehículo y de peligro común contra el Estado, por el riesgo de incendio o explosión. Junto a la pena de cárcel, los jueces dictaminaron el pago de una reparación civil de 500 mil soles a los herederos de Agreda Marchena, 85 mil soles a las ocho personas lesionadas en el bus, y 5 mil soles al gobierno.

PUEDES VER: Dictan 7 meses de prisión preventiva por intento de feminicidio a sujeto que trató de matar a su pareja en Huancayo

lr.pe

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
El espeluznante caso de Samuel Little: el asesino en serie más letal de EEUU según el FBI

El espeluznante caso de Samuel Little: el asesino en serie más letal de EEUU según el FBI

LEER MÁS
Liberan a alcalde Diego Cadillo tras agresión a su pareja en Huaura: juez no halló características de feminicidio pese a pruebas

Liberan a alcalde Diego Cadillo tras agresión a su pareja en Huaura: juez no halló características de feminicidio pese a pruebas

LEER MÁS
La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

La Libertad: detienen a futbolista acusado de asesinar a su pareja en Chepén

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"

LEER MÁS
Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

Sunedu les denegó licenciamiento: estas dos universidades peruanas cerrarán en agosto de 2025

LEER MÁS
Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

Cajamarquina dejó sus dos profesiones en Perú, emigró a París y triunfó con su empresa 'Mochila Latina': "Trabajaba por propinas"

LEER MÁS
Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

Extorsionadores balean a joven ingeniera que supervisaba una obra en Comas y dejan número de Bolivia: "Comunícate"

LEER MÁS
Paro de transportistas del 21 de agosto: Darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

Paro de transportistas del 21 de agosto: Darán tregua de 30 días al Gobierno y amenazan con paro nacional

LEER MÁS
Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

Este exclusivo colegio de Lima fue multado con S/267.500 por negar beca a alumnos cuyo padre tenía incapacidad para trabajar

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Sociedad

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Nuevos requisitos para obtener la nacionalidad peruana por matrimonio: ¿cómo tramitarla?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota