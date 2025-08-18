En el distrito de Comas, una ingeniera que se encontraba supervisando una obra pública de asfaltado fue baleada por extorsionadores. El suceso ocurrió en la cuadra 12 de la avenida Los Pinos, en la urbanización El Pinar.

Uno de los delincuentes le disparó dos veces: un proyectil impactó en la pierna y el otro en el abdomen. Antes de huir a bordo de una motocicleta, los dos sujetos dejaron una nota con un mensaje y un número telefónico correspondiente al extranjero.

Comas: extorsionadores balean a ingeniera y dejan número de Bolivia

Los extorsionadores dejaron una nota escrita en una hoja en blanco: "+591 78728617… Comunícate". De acuerdo con el código antepuesto, correspondería a un móvil de Bolivia.

Delincuentes dejan número telefónico boliviano escrito en una nota. Foto: Captura América Noticias

En esa línea, de acuerdo con fuentes de la Policía Nacional del Perú, dicha modalidad de amedrentamiento es muy utilizada por bandas criminales dedicadas a la extorsión para que sus víctimas paguen fuertes cantidades de dinero.

Víctima fue trasladad a hospital de Collique y PNP investiga el caso

Tras la balacera, vecinos y transeúntes socorrieron a la víctima. Paramédicos de la municipalidad distrital llegaron al lugar de los hechos y le brindaron los primeros auxilios.

La agraviada fue estabilizada y, posteriormente, trasladada al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde actualmente se encuentra internada. No se ha emitido un informe detallado del estado de salud de la ingeniera.

En tanto, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Comas vienen realizando las pesquisas y diligencias pertinentes del caso para esclarecer las circunstancias y posibles móviles. Así, informaron que trabajarán con los testimonios recolectados y las cámaras de seguridad de la zona.

Canal de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

