Josimar Cabrera, la pareja de la ciudadana peruana desaparecida y encontrada muerta en Estados Unidos (EE. UU.), solicitará la tenencia de sus hijos, así lo informó su abogado Roberto Robles. También, el letrado aseguró que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) no le notificó al padre que los menores han sido puestos a recaudo de sus abuelos maternos, tal como lo informó la titular de dicha cartera ministerial, Fanny Montellanos.

"Esta defensa ha acompañado al señor Josimar para ver el tema de la tenencia de los menores. Hemos tomado conocimiento que los menores han sido brindados a la familia o a los abuelos maternos. En ese caso, no hemos sido notificados. Vamos a ver los mecanismos procesales que nos permite la norma para poder solicitar la tenencia tanto para el padre o para los abuelos paternos, ya que ellos cuentan con las posibilidades y responsabilidades para cuidar a los tres menores", declaró el abogado de la pareja de la víctima, el principal sospechoso del crimen.

Sospechoso de crimen de peruana en EE.UU. pedirá la tenencia de sus hijos

Los hijos de Sheyla Gutiérrez, quienes también fueron reportados como desaparecidos, fueron hallados junto a su padre, quien ahora deberá de enfrentar a la justicia en el marco de las investigaciones del caso. De acuerdo a la ministra de la Mujer, los menores llegaron al país repatriados de Estados Unidos en un vuelo comercial y pasaron por diferentes exámenes, una de ellas fue la evaluación psicológica en la Unidad de Protección Especial.

"Ahora los niños están con la familia, con los abuelos maternos (...) Estamos con ellos desde el primer momento, desde que nos enteramos, hemos tomado contacto con la familia y, en este momento, hay una acción articulada con la Cancillería para la repatriación del cuerpo", añadió.

Ante esta situación, el abogado de la pareja de la víctima indicó que la familia paterna solicitará la tenencia debido a que cuenta con las condiciones necesarias para proteger a los pequeños. "Contamos con un jefe del INPE, una madre que ha sido docente de inicial, tiene los ambientes para poder cuidar a los tres menores y tiene la solvencia económica para ello", señaló.

Video relacionado con el crimen de Sheyla Gutiérrez

El abogado de Roberto Robles se refirió acerca del video en donde aparecería su defendido arrastrando un bulto en los exteriores de su vivienda. "El video no tiene una fecha cierta, ni una hora cierta. Jurídicamente, eso no es válido. No se verifica correctamente la cara. Para considerar ese video, este tiene que pasar por una pericia antropológica que diga que él es mi patrocinado. Además, es un video cortado", declaró.

Asimismo, señaló que la investigación se llevará a cabo en Estados Unidos y que lo más probable es que las autoridades le soliciten un proceso de extradición. También, indicó que, en la actualidad, "él no tiene ninguna medida limitativa de derechos". "Él puede salir como cualquier ciudadano peruano a la calle, a ejercer su derecho al libre tránsito", añadió.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia sexual o agresión, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

