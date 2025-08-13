HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La palabra de Nixon, el peruano que avisó sobre bandera colombiana en isla Santa Rosa: "Comunicamos a la FFAA y nadie venía"

Nixon y otros residentes de la isla Santa Rosa increparon al precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero cuando plantaba su bandera.

Nixon narra que Quintero y su equipo cruzaron a Brasil tras ser increpados por plantar su bandera
Nixon narra que Quintero y su equipo cruzaron a Brasil tras ser increpados por plantar su bandera | TV Perú / difusión | Composición LR

El izado de la bandera de Colombia en el territorio peruano de la isla Santa Rosa el último lunes 11 de agosto por parte de Daniel Quintero, precandidato a la presidencia del vecino país, despertó la indignación del Perú y hasta de varios ciudadanos colombianos. Nixon, quien fue uno de los primeros pobladores en dar cuenta del acto, narró su versión de los hechos.

Quintero, político afín al mandatario Gustavo Petro, colocó su pendón patrio como parte de un video de campaña en el que cataloga a la isla Santa Rosa como "territorio colombiano" y, por ello, promete defenderlo "con el alma" de llegar a la presidencia, en línea con las recientes tensiones limítrofes. No obstante, fue encarado por residentes de la zona y abandonó el lugar con sus acompañantes.

PUEDES VER: Ciudadanos de la Isla Santa Rosa ante disputa entre Perú y Colombia: "Nosotros somos peruanos para siempre"

lr.pe

Esto dijo Nixon, quien detectó bandera colombiana en Santa Rosa

Un ciudadano peruano de isla Santa Rosa, identificado como Nixon, advirtió sobre el plantado de la bandera colombiana por parte del político extranjero. "Yo lo reconocí cuando estaba en el parque Santander haciendo sus grabaciones para su campaña (...) Le increpamos, hablamos con él, (Quintero y su equipo) nos mandaron a comer 'm' y cruzaron al otro lado de Brasil, por la orilla", indicó a TV Perú.

Según el relato del poblador, su voz de alerta no recibió interés en un inicio. "Nosotros comunicamos a la Fuerza Armada y nadie venía. Cuando fuimos a traer al alcalde, ahí vinieron los soldados, la Marina, la policía, para retirar la bandera de Colombia", explicó.

PUEDES VER: Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

lr.pe

Nixon asegura que él mismo hubiera retirado la bandera colombiana, pero decidió darle la prioridad al alcalde y a los militares; asimismo, fue uno de los impulsores del posterior izado del pendón nacional en el mismo lugar, "con mucho gusto y con orgullo. Somos peruanos de corazón, esto es para el Perú", manifestó.

Podrían detener a Daniel Quintero por bandera de Colombia en Santa Rosa

El acto del precandidato Gustavo Quintero, calificado por varios expertos como un "acto de provocación" en medio de la tensión fronteriza, podría traerle consecuencias penales si es reiterado.

"No sabemos si esta acción fue coordinada con el gobierno de Petro. Lo que sí es claro es que el Estado peruano tiene listos sus mecanismos judiciales para procesarlo dentro del territorio nacional, si fuera el caso", declaró a La República el excanciller Miguel Rodríguez Mackay, quien agregó que las autoridades deben actuar a una posible repetición del hecho con la detención inmediata y un proceso sumario.

