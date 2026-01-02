HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque
Política

Perú Libre, Fuerza Popular y Renovación Popular recibirán más de un millón de soles como último monto del financimiento de la ONPE

La ONPE anunció la entrega de S/ 8,881,057.39 a partidos con representación en el Congreso. Este monto se repartirá entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026.

Estos serán los últimos pagos por representación que haga la ONPE por el actual periodo congresal | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Estos serán los últimos pagos por representación que haga la ONPE por el actual periodo congresal | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la ejecución del último monto de financiamiento a los partidos que obtuvieron representación en el Congreso de la República. Así, Entre el 1 de enero y el 26 de julio de 2026, se repartirán S/ 8,881,057.39, siendo los tres partidos que recibirán más dinero Perú Libre (S/ 1,225,034), Fuerza Popular (S/ 1,090,521) y Renovación Popular (S/ 960,389), mientras que los tres que recibirán menos son Juntos por el Perú (S/ 782,783), Podemos Perú (S/ 733,686) y Partido Morado (S/ 706,976).

Debido a la Ley de Organizaciones Políticas, el Estado otorga dinero a los partidos políticos con representación en el Congreso para financiar sus actividades. El total se calcula multiplicando los votos obtenidos en las elecciones por un porcentaje (0.1%) de la UIT, dando S/ 77,980,016.40 para el periodo 2021-2026. Este monto se entrega en cinco partes, una por año, distribuyendo 40% en partes iguales entre los partidos y 60% según los votos obtenidos.

Según la misma normativa, la mitad del dinero público que recibe un partido puede usarse para gastos internos, como pagar el funcionamiento del partido, comprar oficinas, muebles, contratar personal o servicios, y pagar asesorías legales para el partido o sus dirigentes. Sin embargo, la normativa es clara al mencionar que se debe devolver lo gastado bajo ese concepto.

Por otro lado, la otra mitad debe destinarse a capacitación y actividades de formación, investigación y difusión. Asimismo, se pide que estos gastos conceptuales se hagan asegurando una igualdad entre hombres y mujeres dentro del partido.

ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para franja electoral

Además de los financiamientos por representación, la ONPE aprobó la asignación de S/80 millones para la franja electoral de las elecciones generales de 2026, recursos que serán repartidos entre los 38 partidos y alianzas que inscribieron candidaturas dentro del plazo legal. El financiamiento, oficializado mediante una resolución jefatural del 30 de diciembre de 2025, está destinado a la difusión de propaganda en radio, televisión y plataformas digitales, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de equidad en la competencia electoral.

Del total aprobado, S/8.7 millones se destinan exclusivamente a publicidad en redes sociales y se distribuyen de manera igualitaria, otorgando S/229.189 a cada organización política. El monto restante, superior a S/71 millones, se divide en dos partes: una se reparte de forma equitativa entre todos los partidos, con S/938.037 para cada uno, y la otra se asigna -al igual que financiamiento por representación- de manera proporcional según la presencia obtenida en el Congreso elegido en 2021.

Bajo este esquema, Perú Libre vuelve a encabezar la lista de organizaciones con mayor financiamiento, al superar los S/7,7 millones, seguido por Fuerza Popular con más de S/5,4 millones. Otras agrupaciones con representación legislativa reciben montos intermedios, mientras que los partidos sin congresistas acceden únicamente al tramo igualitario y al monto para redes sociales, alcanzando cerca de S/1,6 millones para toda la franja electoral.

