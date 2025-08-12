Precandidato presidencial que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa podría ser detenido si vuelve al Perú

Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial de Colombia, compartió video donde iza la bandera del Colombia en territorio peruano. Foto: composición LR/ X/ Semana | Foto: composición LR/ X/ Semana

El último lunes, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero cruzó en balsa la frontera e izó la bandera de Colombia en la localidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, Loreto, sin contar con autorización oficial. Esto en medio de fuertes tensiones entre ambos países tras las recientes declaraciones de Gustavo Petro.

Ante esta acción, especialistas indicaron que Quintero deberá ser detenido de inmediato por la Policía Nacional si vuelve a ingresar a territorio peruano, y que podrían prohibir su ingreso al país tras esta acción, la cual califican como una violación a la soberanía territorial de Perú.

Precandidato presidencial Daniel Quintero izó la bandera Colombiana

El precandidato presidencial Daniel Quintero compartió un video en sus redes sociales donde se observa cómo cruza la frontera y coloca la bandera colombiana en suelo peruano.

En la publicación, Quintero acompaña el video con un mensaje en el que reivindica territorios que, según él, Colombia perdió en conflictos históricos, y desafía la soberanía peruana sobre una parte de la isla Chinería. “Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, se lee.

Daniel Quintero podría ser detenido si vuelve al Perú

De acuerdo con Miguel Rodríguez Mackay, excanciller de la República y jurista, si el precandidato presidencial Daniel Quintero vuelve a pisar territorio peruano, deberá ser detenido de forma inmediata por la Policía Nacional y puesto a disposición de la justicia, ya que cometió un acto violatorio contra la soberanía del Estado, atentando contra la dignidad nacional.

Desde una perspectiva diplomática, Rodríguez Mackay indicó que lo más prudente sería que la Cancillería peruana no emita un pronunciamiento oficial, ya que no se debe otorgar mayor importancia a un hecho como este. Señaló que no se debería abusar de los comunicados formales ante “este conjunto de torpezas que comete el gobierno de Gustavo Petro”.

“Es evidente que se trata de una provocación más. No sabemos si esta acción fue coordinada con el gobierno de Petro. Lo que sí es claro es que el Estado peruano tiene listos sus mecanismos judiciales para procesarlo dentro del territorio nacional, si fuera el caso”.

También afirmó que si actos de esta naturaleza se repiten, las autoridades peruanas deberían actuar con detención inmediata e incluso evaluar un proceso sumario que derive en una sanción penal dado que este tipo de acciones constituyen una ofensa a la majestad de la dignidad nacional.

Asimismo, Rodríguez calificó la situación como “complicada e impertinente” para los procesos de integración regional. Señaló que el presidente Petro subestima la profundidad de la relación bilateral entre Perú y Colombia, contribuyendo así a su deterioro.

“No deberíamos caer en la provocación de este ciudadano colombiano que ha izado la bandera en Santa Rosa. Me queda claro que el discurso que impulsa esta situación busca desestabilizar, sacar al país del tablero geopolítico, mover piezas y alcanzar sus propios objetivos”, concluyó.

Podrían prohibir el ingreso del precandidato Daniel Quintero

Para Francisco Belaunde Matossian, docente de Política Internacional Europea en la Universidad San Ignacio de Loyola, Quintero ingresó de manera ilegal a Perú, por lo que nuestro país podría prohibirle el ingreso en el futuro. Además, señaló que el precandidato intenta aprovechar esta situación para impulsar su candidatura.

“Me parece absolutamente condenable. Perú debe prohibirle el ingreso. Él quiere ser el próximo presidente de Colombia y está intentando sacar provecho de esta controversia para obtener más votos a través de ese patriotismo”, afirmó.

También sostuvo que la Cancillería colombiana debería advertir a los candidatos y al propio presidente Gustavo Petro que estos temas deben manejarse con diplomacia para no enturbiar la colaboración entre ambos países, que tienen una amistad de muchos años.

En cuanto a Petro, Belaunde señaló que también está utilizando este tema para posicionarse como defensor de la soberanía, pero aclaró que esto es falso.

Explicó que la demanda de Nicaragua fue presentada en 2013, con una sentencia inicial que ratificó que San Andrés pertenece a Colombia, y que luego hubo otra sentencia en 2023, durante el gobierno de Petro. Sin embargo, el proceso comenzó varios años antes y continuó con esfuerzos anteriores a su gestión para defender la postura colombiana.

“Atribuirse el mérito de ser el gran defensor de la soberanía es una mentira. Y ahora, con el tema de Santa Rosa, también quiere mantener esa narrativa”.