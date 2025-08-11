HOYSuscripcion LR Focus

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Izamiento de una bandera colombiana en Santa Rosa desata nuevamente tensiones entre Perú y Colombia. Autoridades locales y vecinos denuncian el acto como provocativo y se refuerza la seguridad en la zona.

Izamiento de bandera colombiana en frontera con Perú genera rechazo
Izamiento de bandera colombiana en frontera con Perú genera rechazo | Composición LR | Latina/Difusión

Durante la tensión entre Perú y Colombia tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre temas fronterizos y de soberanía, se registró el izamiento de una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa —zona en conflicto ubicada en la región amazónica de Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil—. Las autoridades y vecinos reportaron el hecho en horas de la mañana del lunes 11 de agosto y solicitaron la intervención correspondiente para identificar a los responsables, manifestando su sorpresa y preocupación.

La bandera, de casi cuatro metros de largo, fue retirada rápidamente. Posteriormente, el Gobierno peruano reforzó la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona. La indignación por lo ocurrido también fue compartida por un ciudadano colombiano, quien expresó: "Es una sinvergüenzura". Consultado por el hecho, Alfonso Beltrán declaró a Latina: "Qué importa, pueden hacer lo que sea, pero aquí son peruanos".

PUEDES VER: Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

lr.pe

Izamiento de bandera colombiana en frontera con Perú genera rechazo

Max Ortiz, vocero de la Municipalidad de Santa Rosa, explicó que fueron transportistas fluviales quienes alertaron sobre el izamiento de una bandera colombiana en territorio peruano, lo que generó un conflicto. "Esto es un acto de provocación contra nuestra persona, contra nuestra soberanía. Estamos defendiendo acá en esta isla. Como buenos peruanos, tenemos que defenderlo (...) tenemos que mantener la calma", declaró a Latina.

Los vecinos de Santa Rosa señalaron que nunca antes habían visto una bandera colombiana en la zona, pese a la presencia de ciudadanos de ese país en el territorio. Por su parte, el colombiano Alfonso Beltrán también calificó el hecho como una provocación y pidió que prevalezca la hermandad entre ambas naciones. "Acá hay tres fronteras, no sabemos dónde comienza Brasil y dónde comienza Colombia, dónde comienza Perú y dónde comienza Colombia, así que no le presten atención", dijo, reafirmando que, para él, la isla Santa Rosa es peruana.

PUEDES VER: Vía Expresa Sur, la millonaria obra de López Aliaga con sanción del MTC que quedaría inconclusa por falta de estudios

lr.pe

Perú retira bandera colombiana en frontera y rechaza acto

Ante esta situación, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional acudieron a la zona para retirar la bandera, aunque se desconoce quién fue el responsable de colocarla. Sin embargo, según el exalcalde de Santa Rosa, Iván Yovera, la bandera habría sido instalada por tres ciudadanos colombianos que llegaron a la zona a bordo de un deslizador.

Por su parte, la Cancillería peruana calificó el acto como “innecesario” y advirtió que “este tipo de acciones no contribuyen a la convivencia armónica entre las comunidades fronterizas ni a la cooperación bilateral, la cual debe priorizarse para enfrentar los retos que afectan a la población amazónica de ambos países”.

En tanto, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó el acto y pidió al presidente colombiano dejar de manipular a su pueblo. En un mensaje publicado en X, afirmó: "Condeno la pretensión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de colocar la bandera de su país en la isla Chinería que siempre fue territorio peruano. Ya basta de manipular al pueblo hermano colombiano con caprichos políticos. Presidente Petro, resuelva usted los problemas internos de su país, pero no a costa de la soberanía peruana".

