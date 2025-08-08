HOYSuscripcion LR Focus

Compositor peruano crea canción contra Gustavo Petro defendiendo la isla Santa Rosa y colombianos reaccionan: "Petro no me representa"

Músico amazónico lanza cumbia que critica a Petro por disputa territorial y se vuelve viral en redes.

En la canción el compositor manifiesta su molestia hacía el presidente colombiano Gustavo Petro.
En la canción el compositor manifiesta su molestia hacía el presidente colombiano Gustavo Petro.

La tensión por la isla Santa Rosa, ubicada en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, sumó un nuevo capítulo luego de que un compositor peruano de la región amazónica presentara una cumbia en la que critica duramente al presidente colombiano Gustavo Petro. La pieza musical, difundida en emisoras locales y plataformas digitales, denuncia lo que considera una amenaza a la soberanía peruana tras las recientes declaraciones del mandatario.

El tema ha generado una ola de reacciones en ambos países. Mientras en Perú es visto como una defensa patriótica, en Colombia ha provocado debate, con sectores que coinciden en que Petro no representa la postura de toda la nación. Incluso, muchos ciudadanos colombianos han pedido disculpas públicas a los peruanos, desmarcándose de la polémica. La canción se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural frente a lo que la población fronteriza percibe como una provocación.

Cumbia amazónica contra Gustavo Petro

El compositor, originario de la región de Loreto, asegura que su obra busca visibilizar la importancia estratégica de la isla Santa Rosa, considerada un punto clave para la economía local y la seguridad nacional. En la letra, acusa a Petro de “meterse donde no le corresponde” y exalta la hermandad histórica entre los pueblos amazónicos de Perú, Brasil y Colombia, a pesar de las diferencias políticas.

La cumbia no solo ha sonado en festivales regionales, sino también en reuniones comunitarias y manifestaciones pacíficas. Para muchos habitantes de la zona, el ritmo y la letra representan una manera creativa de expresar su rechazo a cualquier intento de desconocer la soberanía peruana. En redes sociales, la etiqueta #SantaRosaEsPeruana ha ganado fuerza, impulsada por videos de ciudadanos bailando y cantando el tema.

Reacciones en Colombia y repercusión internacional

En Colombia, el impacto de la canción ha sido significativo. Aunque algunos usuarios han criticado su tono confrontativo, otros la han tomado como una muestra de la libertad de expresión que une a ambos países. Varios medios colombianos han reseñado el tema, destacando que el conflicto por la isla no es compartido por toda la población. La frase “Petro no me representa” se ha convertido en una consigna frecuente en comentarios y publicaciones.

