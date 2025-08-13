HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Sociedad

Ciudadanos de la Isla Santa Rosa ante disputa entre Perú y Colombia: "Nosotros somos peruanos para siempre"

Los ciudadanos peruanos, que residen en la Isla Santa Rosa, expresaron su incomodidad por la disputa con Colombia e indicaron que los colombianos deben respetar la soberanía del Perú.

"Vivimos en paz en la frontera (entre Perú y Colombia", declaró un ciudadano que reside en la Isla Santa Rosa.
"Vivimos en paz en la frontera (entre Perú y Colombia", declaró un ciudadano que reside en la Isla Santa Rosa.

Los ciudadanos que residen en la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil, se pronunciaron ante la disputa territorial entre Perú y Colombia. Ellos expresaron su identidad y afirmaron que se consideran peruanos. Además, se refirieron a la bandera colombiana que fue izada en territorio peruano.

"Nosotros somos peruanos para siempre. Santa Rosa será siempre peruana, aunque ya se escuchan muchos comentarios. Sale una bandera colombiana en la punta de abajo en Santa Rosa, pero eso no cambia nada, porque somos peruanos, legítimamente peruanos", declararon en diálogo con ATV Noticias.

Ciudadanos de la Isla Santa Rosa ante disputa entre Perú y Colombia

Los residentes de la isla consideraron que los ciudadanos colombianos deberían de "parar" y "respetar la soberanía del Perú". Esto, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, indicara que "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona".

"Deberían parar con eso, porque gracias a Perú tienen acceso a la Amazonía. Deberían estar contentos, no buscar pleitos", indicó un ciudadano. "Nosotros respetamos su soberanía y ellos tienen que respetar la nuestra. Lo que buscan es hacernos pelear, pero no lo lograrán, porque ya nos conocemos, vivimos en paz en la frontera", expresó otro.

Daniel Quintero izó bandera colombiana en isla Santa Rosa

Daniel Quintero, precandidato presidencial de Colombia difundió un video en sus redes sociales en donde muestra cómo izó una bandera colombiana en territorio peruano, sin contar con autorización oficial. Esta acción generó el rechazo de varias autoridades y de la población peruana.

"No podemos llorar como niños lo que no pudimos defender como hombres. Orgullo de mi patria. Es mi bandera y la izo aquí, en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano", se le escucha decir al político en el video.

Ante ello, la Cancillería peruana emitió un comunicado. En este documento, señaló que la colocación de la bandera de Colombia en el Perú afecta las relaciones políticas con el país vecino, además calificó dicha acción como "innecesaria".

"Este tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona (...) Acciones innecesarias como la ocurrida distraen los esfuerzos de cooperación que el Perú y Colombia deben priorizar para enfrentar juntos los retos impostergables que afectan negativamente a las poblaciones fronterizas entre ambos países", se precisa en el comunicado.

