HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Tendencias

Peruano residente en Santa Rosa expresa su tristeza por la decisión de Colombia de ocupar la isla amazónica: "Perú ya fue invadido muchas veces"

Un peruano de la isla Santa Rosa, entrevistado por Radio Caracol, defendió el territorio peruano ante la intención del presidente Gustavo Petro de ocuparlo.

Un habitante de Santa Rosa expresó su tristeza por la intención del gobierno colombiano de invadir la isla amazónica perteneciente al Perú.
Un habitante de Santa Rosa expresó su tristeza por la intención del gobierno colombiano de invadir la isla amazónica perteneciente al Perú. | Foto: composición LR/TikTok - Radio Caracol/El Colombiano

En el marco del conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, un peruano residente en la isla amazónica de Santa Rosa fue entrevistado por Radio Caracol para opinar sobre la intención del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ocupar territorio ajeno. Sus palabras, directas y firmes al afirmar que la zona pertenece al suelo nacional, rápidamente se viralizaron en redes sociales, principalmente en TikTok, donde el video se volvió tendencia y generó un intenso debate entre usuarios de ambos países.

La disputa territorial por la isla Santa Rosa

La polémica que ha envuelto a los países vecinos, Perú y Colombia, ha generado mucha repercusión en la prensa de ambas naciones, ya que las declaraciones del presidente de Colombia sembraron muchas discrepancias en los dos gobiernos. Por ello, los ciudadanos de la zona han manifestado su preocupación por una probable ocupación militar de la nación cafetera. Sin embargo, los residentes de Leticia respaldaron y apoyaron la postura de que Santa Rosa sea territorio peruano.

La isla Santa Rosa está en el ojo de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia. Foto: difusión

La isla Santa Rosa está en el ojo de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia. Foto: difusión

PUEDES VER: Colombiano que nació en Leticia responde a los peruanos sobre la polémica en la isla Santa Rosa: "Pertenece a Perú”

lr.pe

Ante la tensa relación diplomática entre ambos países, un ciudadano local no se quedó callado y expresó con tristeza lo que sucede en la isla amazónica: "Me duele mucho que quieran invadir mi país. Perú ya ha sido invadido muchas veces y ha perdido mucho territorio", dijo con un rostro que reflejaba su frustración. Asimismo, manifestó su preocupación de que Colombia quiera volver a invadir más sectores ajenos: "Ahora nos quiere invadir constantemente. No lo permitimos", declaró tajantemente.

Las consecuencias de una posible guerra territorial entre Perú y Colombia

El habitante de la isla Santa Rosa también explicó la situación y la realidad de la triple frontera que comparten los países en cuestión: Perú, Colombia y Brasil, quienes cuentan con los límites establecidos para cada nación: "El presidente Gustavo Petro no sabe las consecuencias que podrían recaer". Brasil no se invadió porque no quería que Colombia saliera del Amazonas. Entonces, Brasil nos invadió aquí y nos dejó todo un barrial. Aquí en Perú todo se inunda. En cambio, ni Colombia ni Brasil se inundan, por descuidos de los gobiernos", afirmó.

Notas relacionadas
Isla Santa Rosa: precandidato presidencial de Colombia amenaza con guerra a Perú en plena tensión limítrofe

Isla Santa Rosa: precandidato presidencial de Colombia amenaza con guerra a Perú en plena tensión limítrofe

LEER MÁS
Excánciller González-Olaechea rechaza acusación de Petro contra Perú: "La frontera está claramente establecida"

Excánciller González-Olaechea rechaza acusación de Petro contra Perú: "La frontera está claramente establecida"

LEER MÁS
Santa Rosa le pertenece al Perú: especialistas coinciden en que Gustavo Petro usa conflicto para desviar atención

Santa Rosa le pertenece al Perú: especialistas coinciden en que Gustavo Petro usa conflicto para desviar atención

LEER MÁS
Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

LEER MÁS
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

LEER MÁS
Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Peruano entra a restaurante y se sorprende al ver que hay un caño en su mesa: "Otro level"

Peruano entra a restaurante y se sorprende al ver que hay un caño en su mesa: "Otro level"

LEER MÁS
Joven peruana carga a su enamorado ebrio para no dejarlo solo en las calles de Huancayo y redes estallan: "A mí me dejan botado"

Joven peruana carga a su enamorado ebrio para no dejarlo solo en las calles de Huancayo y redes estallan: "A mí me dejan botado"

LEER MÁS
Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

Peruano compró caja misteriosa de Temu valorizada en S/500 y quedó en shock al abrirlo: "Cumplió con sorprenderme"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Tendencias

Joven graba techo de sus vecinos y sin querer capta un esqueleto: "Ojalá sea de Halloween", bromean usuarios

Hombre sale del mar cargando un enorme tiburón sobre sus hombros y en redes le dicen "El verdadero Aquaman"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota