Un habitante de Santa Rosa expresó su tristeza por la intención del gobierno colombiano de invadir la isla amazónica perteneciente al Perú. | Foto: composición LR/TikTok - Radio Caracol/El Colombiano

En el marco del conflicto limítrofe entre Perú y Colombia, un peruano residente en la isla amazónica de Santa Rosa fue entrevistado por Radio Caracol para opinar sobre la intención del mandatario colombiano, Gustavo Petro, de ocupar territorio ajeno. Sus palabras, directas y firmes al afirmar que la zona pertenece al suelo nacional, rápidamente se viralizaron en redes sociales, principalmente en TikTok, donde el video se volvió tendencia y generó un intenso debate entre usuarios de ambos países.

La disputa territorial por la isla Santa Rosa

La polémica que ha envuelto a los países vecinos, Perú y Colombia, ha generado mucha repercusión en la prensa de ambas naciones, ya que las declaraciones del presidente de Colombia sembraron muchas discrepancias en los dos gobiernos. Por ello, los ciudadanos de la zona han manifestado su preocupación por una probable ocupación militar de la nación cafetera. Sin embargo, los residentes de Leticia respaldaron y apoyaron la postura de que Santa Rosa sea territorio peruano.

La isla Santa Rosa está en el ojo de las tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia. Foto: difusión

Ante la tensa relación diplomática entre ambos países, un ciudadano local no se quedó callado y expresó con tristeza lo que sucede en la isla amazónica: "Me duele mucho que quieran invadir mi país. Perú ya ha sido invadido muchas veces y ha perdido mucho territorio", dijo con un rostro que reflejaba su frustración. Asimismo, manifestó su preocupación de que Colombia quiera volver a invadir más sectores ajenos: "Ahora nos quiere invadir constantemente. No lo permitimos", declaró tajantemente.

Las consecuencias de una posible guerra territorial entre Perú y Colombia

El habitante de la isla Santa Rosa también explicó la situación y la realidad de la triple frontera que comparten los países en cuestión: Perú, Colombia y Brasil, quienes cuentan con los límites establecidos para cada nación: "El presidente Gustavo Petro no sabe las consecuencias que podrían recaer". Brasil no se invadió porque no quería que Colombia saliera del Amazonas. Entonces, Brasil nos invadió aquí y nos dejó todo un barrial. Aquí en Perú todo se inunda. En cambio, ni Colombia ni Brasil se inundan, por descuidos de los gobiernos", afirmó.