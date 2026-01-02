Temblor en Chiclayo: sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque, según el IGP

Un sismo de magnitud 4.1 se registró este jueves 2 de enero del 2026 a las 14:32:29 (hora local), según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 125 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, con una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento telúrico, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0006, se produjo en el océano Pacífico frente al litoral norte, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales ni materiales.

Ampliamos en breve.