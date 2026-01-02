Temblor en Chiclayo: sismo de magnitud 4,1 se sintió esta tarde en Lambayeque, según el IGP
El movimiento telúrico, con una profundidad de 15 km, se produjo al oeste de Pimentel, Chiclayo, frente al litoral norte del Perú.
Un sismo de magnitud 4.1 se registró este jueves 2 de enero del 2026 a las 14:32:29 (hora local), según el último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 125 kilómetros al oeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque, con una profundidad de 15 kilómetros. El movimiento telúrico, identificado con el código IGP/CENSIS/RS 2026-0006, se produjo en el océano Pacífico frente al litoral norte, sin que hasta el momento se hayan reportado daños personales ni materiales.
Ampliamos en breve.