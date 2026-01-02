HOYSuscripcion LR Focus

Orquesta sufre ataque armado en plena presentación en Carabayllo
Espectáculos

Dueño de agrupación Carlos Miguel y Orquesta revela detalles del estado de salud de músicos heridos tras ataque: "Uno de ellos está bien"

Dueño de Carlos Miguel y Orquesta fue abordado por los medios de comunicación en su salida del hospital Sergio E. Bernales, donde detalló que uno de los músicos se encuentra bajo pronóstico reservado.

Carlos Miguel se pronuncia tras ataque armado Foto: Composición LR
El líder de Carlos Miguel y Orquesta se pronunció tras su salida del hospital Sergio E. Bernales de Collique, donde se encuentran internados dos músicos de la agrupación de cumbia. El artista reveló que uno de ellos permanece con pronóstico reservado luego del ataque armado perpetrado contra la banda la noche del jueves 1 de enero,durante un concierto en la cuadra 17 de la avenida Túpac Amaru, en la zona La Flor, distrito de Carabayllo.

Carlos Miguel, hijo del histórico fundador del Grupo Guinda, se mostró preocupado por la salud de sus músicos, de quienes espera que pronto estén fuera de peligro. "Porque ellos no tienen la culpa de nada", indicó. "Es lo más importante para mi", aseguró al ser abordado por los medios de comunicación.

PUEDES VER: Carlos Miguel y Orquesta cancelará próximas presentaciones tras ataque: 'La indiferencia de las autoridades nos duele'

Líder del Carlos Miguel y Orquesta se pronuncia tras ataque

Carlos Miguel Orquesta indicó que él mismo trasladó a los músicos heridos al hospital y que se ha mantenido junto a ellos para seguir de cerca su recuperación tras el ataque."Uno de ellos ya se puede decir que esta fuera de peligro. El otro está todavía con pronóstico reservado", declaró.

Asimismo, relató que todos los músicos fueron atacados por la espalda. "Todos los ataques han sido de espalda, les ha caído por atrás. Carlos Miguel explicó que el concierto se realizó con presencia de seguridad privado, debido a amenazas previas de las que había sido víctima.

PUEDES VER: Atacan a balazos a agrupación Carlos Miguel y Orquesta en pleno concierto en Carabayllo: dos músicos quedaron heridos

MINSA emite un comunicado sobre el estado de los músicos

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud comunicó que Carlos Quispe Álvarez (58), primera guitarra de Carlos Miguel Orquesta, recibió un impacto de bala en el abdomen, sin compromiso de órganos vitales. Además, presentó un roce de bala en el cuello. Mientras que, el trompetista de la orquesta, se encuentra en mejores condiciones.

Respecto al estado de salud, el MINSA detalló: "C.Q.A (58) y G.P.A. (39) vienen recibiendo atención médica especializada en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales y se encuentran hemodinámicamente estables y con conducta quirúrgica expectante". Finalmente, indicaron que continuaran monitoreando de forma permanente la evolución de los músicos.

