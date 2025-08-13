Rosa María Palacios sobre el precandidato presidencial Quintero: "Payasitos así tenemos aquí, pero amarren a su loco"

En la última edición de su programa Sin Guión, la periodista Rosa María Palacios criticó el accionar del precandidato presidencial Daniel Quintero, tras izar una bandera en la localidad de Santa Rosa, ubicada en la isla Chinería, en Loreto. Según Palacios, Quintero es una figura cercana a la línea política del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

“Es un personaje de la política; nosotros también tenemos los nuestros. Hermanos colombianos, no se preocupen, los entendemos perfectamente. Payasitos así también tenemos acá, no hay ningún problema. Pero, como dicen en mi pueblo: amarren a su loco”, señaló la periodista.

Asimismo, Palacios detalló que Quintero se grabó izando la bandera, usó humo de colores con los tonos de la bandera colombiana y publicó el video en TikTok. Mencionó que hizo todo un show mientras señalaba que estaba “defendiendo la patria” en territorio peruano.

Por lo que aseguró que el precandidato tuvo suerte de que la Marina de Guerra o el Ejército peruano no lo encontraran en pleno acto, porque de lo contrario, se lo habrían llevado detenido por invasión de territorio extranjero. “El hombre está organizando una invasión, él solo”.

“Yo no voy a ir con una bandera peruana a pararme en algún lugar de Chile, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador que yo crea que es peruano y comenzar a gritar que es peruano. Esto es absurdo”, añadió.

Además, cuestionó el uso político del nacionalismo. “Se trata de promover nacionalismos baratos. De esos ya hemos visto en Perú varias veces, y con Chile, ni se diga”.