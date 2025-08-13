Ciudadanos de Santa Rosa izan bandera de Perú, mientras cantan himno nacional

Fuerza militares se desplegaron a la Santa Rosa de Loreto en la Isla Chinería. Foto: composición LR/Andina

Fuerza militares se desplegaron a la Santa Rosa de Loreto en la Isla Chinería. Foto: composición LR/Andina

Un grupo de peruanos residentes en la Isla Chinería, Santa Rosa de Loreto, cantaron el himno nacional mientras izaron varias banderas del Perú, reafirmando la soberanía peruana sobre el territorio. El hecho contó con resguardo militar, y con peruanos vestidos con traje de marinera.

El hecho se da luego de qué días pasados, un precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó la bandera de Colombia en jurisdicción peruana, aumentando las tensiones limítrofes entre ambos países.

“Que viva el Perú, somos peruanos de corazón”, indicó uno de los pobladores que participó en esta breve ceremonia. “Soy peruana, estoy en suelo peruano”, declaró otra de las pobladoras de Santa Rosa a TV Perú.

La isla Chinería se encuentra bajo resguardo de las Fuerzas Armadas del Perú, quienes realizan patrullaje terrestre y fluvial en esta zona. Esto, tras las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró que la zona de Santa Rosa le pertenecía. Por su parte, el Gobierno peruano reafirmó su soberanía sobre este territorio, respaldado en tratados internacionales suscrito por los dos países.