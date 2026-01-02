HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Emergencia en ex estudio de América Televisión: amago de incendio por presunto problema eléctrico en tercer piso moviliza a bomberos

Seis unidades de Bomberos trabajan en el antiguo estudio de Canal 4, donde el humo y las altas temperaturas complican las tareas.

Vecinos reportaron un amago de incendio en anteriores estudios de Canal 4.
Vecinos reportaron un amago de incendio en anteriores estudios de Canal 4. | Composición LR | Difusión

Un amago de incendio se registró durante la tarde del viernes 2 de enero en un edificio ubicado en Montero Rosas 1070, en Lince, donde funcionaba un antiguo estudio de Canal 4. Según información preliminar, el foco del incidente se localiza en el tercer piso, específicamente en un entrepiso que concentra cablería eléctrica y de fibra óptica. Personal del COER-EIR acudió de inmediato al lugar y se encuentra trabajando en la emergencia; no obstante, se informó que el foco principal aún mantiene temperatura.

De acuerdo con información preliminar, la persistencia de calor en el área afectada obliga a extremar las labores de control y enfriamiento. El tercer piso se encuentra completamente cubierto de humo, lo que reduce considerablemente la visibilidad y dificulta el trabajo de los equipos de emergencia, que continúan realizando maniobras para asegurar el sector.

Emergencia moviliza cuatro unidades de Bomberos

Asimismo, se informó que, para atender la emergencia, en un inicio, se movilizaron cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos; sin embargo, más tarde, el número ascendió a seis. De acuerdo a la página oficial de las autoridades, el incidente abría iniciado aproximadamente a las 3.30 p.m. y continúa casi dos horas más tarde.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales o afectados; sin embargo, las imágenes evidencian pérdidas materiales.

¿Qué hacer en casos de incendio?

  • De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
  • Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
  • En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
  • Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
  • Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.

