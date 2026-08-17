Luz Ibáñez solicita el respaldo del Estado peruano a su candidatura a la Corte Internacional de Justicia. Foto: Congreso

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La jueza peruana Luz Ibáñez, actual magistrada de la Corte Penal Internacional, pidió a la presidenta Keiko Fujimori que respalde su candidatura a la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU con sede en La Haya.

En entrevista con La República, la magistrada cuestionó que el Perú haya nominado como candidato por América Latina a un representante de Ecuador, pese a que su propia postulación fue presentada ante Naciones Unidas por México y Hungría tras la omisión del gobierno peruano. "Aquí hay que escoger entre el Perú o Ecuador", advirtió, y pidió a la Cancillería reactivar el respaldo diplomático antes de las elecciones del 6 de noviembre.

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Usted ha regresado al Perú para buscar que el nuevo gobierno respalde nuevamente su candidatura. ¿Qué espera concretamente de la Presidenta Keiko Fukumori y de la Cancillería?

Mire, hay una buena noticia: el Perú ya tiene candidata a jueza de la Corte Internacional de Justicia, presentada y nominada ante la ONU por México y Hungría. La omisión del Perú, que el mes pasado no inscribió mi candidatura a tiempo, la subsanaron esos dos países, en reconocimiento a mi trayectoria.

Yo soy ciudadana peruana, y una candidatura de esta naturaleza —que compite por un puesto de juez en el más alto órgano de justicia de la ONU y del mundo— representa un interés nacional altísimo. Coloca al Perú en lo más alto ante la comunidad de naciones, en el prestigio de sus juristas y como contribuyente a los procesos de paz, seguridad mundial y Estado de Derecho.

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Por eso he venido al Perú: para pedirle al Estado, al gobierno, a la presidenta Fujimori, que se sume a este esfuerzo. La campaña ya empezó y necesitamos llegar juntos a un éxito final. Porque si bien yo puedo esforzarme por mí misma, es la Cancillería la que tiene que consolidar los votos con notas diplomáticas. Como peruana, pido respaldo, pido apoyo.

El Perú se merece que se cuiden sus intereses nacionales. En la lista de nominados que publicó el Secretario General de la ONU el 1 de julio, el Perú aparece respaldando como candidato por América Latina a un representante de Ecuador. Es decir, no solo no presentaron mi candidatura, sino que además pusieron una competencia: un profesor de Derecho, cuando el puesto es para juez. Yo tengo 44 años de experiencia judicial.

Soy como una maratonista de Huancayo que corre una contienda mundial, y le pido al Perú que apoye.

¿Ya ha tenido algún contacto con la presidenta o con el Canciller para solicitar formalmente que el Perú vuelva a respaldar su candidatura?

He solicitado audiencias con la Presidenta de la República, con el Canciller y con otros altos representantes del Estado. Fui recibida por el presidente de la Cámara de Diputados y su Junta Directiva, quienes me expresaron su total apoyo, por tratarse de una candidatura altísimamente representativa para los intereses del pueblo peruano.

La Presidenta de la República aún no me ha recibido, pero sí lo hizo el Canciller, poco antes de viajar a Colombia. Aparentemente no estaba informado del tema, pero ya se le explicó la importancia que reviste esta elección. Ahora esperamos también reuniones con el presidente del Senado y con el Premier, porque en esto tenemos que sumarnos todos.

Le pido a la presidenta Fujimori que respalde esta candidatura de una mujer que cumple con los objetivos de la agenda de la ONU al 2030: empoderar a más mujeres en los altos cargos jerárquicos, especialmente en los tribunales de justicia.

¿El gobierno de Keiko Fujimori le ha dado alguna señal concreta de que está dispuesto a respaldar nuevamente su candidatura, considerando que están apostando ellos por un candidato ecuatoriano?

He percibido ciertas señales de simpatía hacia esta candidatura, no de ahora sino desde antes, por todo lo que significa para el Perú y porque se conoce mi trayectoria. Tengo 35 años de trabajo en el Perú y casi 9 años como jueza de la Corte Penal Internacional, incluido el megaproceso que llevó a la cadena perpetua para Abimael Guzmán y su cúpula dirigencial. Esa trayectoria la conoce todo el mundo, y por supuesto también la presidenta Fujimori.

Creo que ahí hay simpatía, y también por el hecho de ser mujer y saber lo difícil que nos resulta a las mujeres llegar a estas altas posiciones de justicia. Siempre estamos bajo sospecha, nunca somos suficientes para quienes deciden, y buscan cualquier motivo para descalificarnos o descontextualizar la información. Es un patriarcado que aún se resiste a cambiar, aunque el mundo ya lo esté haciendo.

He sido recibida con simpatía por el canciller, quien me expresó su reconocimiento personal, y estoy esperando noticias en los próximos días, pues debo regresar pronto a Europa para continuar mi campaña. En definitiva, sí he percibido señales positivas de parte del gobierno.

¿Qué tendría que hacer el actual gobierno para reparar el retiro de su candidatura dispuesto por la administración anterior y recuperar el tiempo que se ha perdido en cuanto a la campaña de usted?

En primer lugar, el Perú ya no puede hacer nada respecto a la inscripción: la ONU ya no da derecho a poner ni retirar candidaturas, pero eso ya no importa, porque la mía está inscrita. Lo que sí debe hacer es retomar la campaña que quedó detenida el año pasado, cuando los gobiernos de transición decidieron no acatar la decisión de Estado que presentó mi candidatura a nivel mundial en marzo de 2025.

En resumen, la Cancillería tiene que reactivar la hoja de ruta y dar todos los pasos necesarios. Hay excelentes diplomáticos en el servicio peruano que saben perfectamente qué hacer, pero deben actuar rápido, porque las elecciones son el 6 de noviembre.

Usted cuenta actualmente con el respaldo de México y de Hungría, ¿qué otros países están apoyando su candidatura y qué conversaciones viene sosteniendo con ellos?

Vengo sosteniendo conversaciones con países desde hace más de año y medio, y recibiendo adhesiones personales de Europa, África y Asia. El asunto ahora es consolidar ese respaldo a través de notas diplomáticas, que es el trabajo que le corresponde a la Cancillería.

Sobre el candidato ecuatoriano, no sé qué hará el gobierno, pero no le tengo miedo a ninguna competencia. El puesto de juez de la Corte Internacional de Justicia exige oficio, y yo tengo 44 años de experiencia. Él, aparentemente, es asesor y profesor de Derecho Internacional que compila leyes en la Comisión Internacional de Derecho: no hay punto de comparación.

Mi candidatura está muy bien auspiciada, según me han hecho saber diplomáticos de distintas naciones, porque se promueve la igualdad de género en la Corte —de 15 jueces, solo 5 son mujeres—. Si además es una mujer del hemisferio sur y con experiencia judicial, mejor aún. Creo que ahí no tengo competencia real. En el fondo, aquí hay que escoger entre el Perú o Ecuador.

México acaba de restablecer sus relaciones diplomáticas con el Perú. ¿Ha conversado con autoridades mexicanas sobre la posibilidad de que su respaldo o su candidatura también contribuya a que Perú retome oficialmente su respaldo a la postulación que usted tiene actualmente?

No hago coordinaciones de ese nivel político, porque no soy política ni esa es mi función. Pero sin duda esta candidatura es un puente que fortalece la iniciativa de las presidentas Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori de restablecer relaciones y normalizar los lazos con un pueblo hermano, que siempre nos ha mirado con cariño y hermandad, al punto de postularme sin que mediara conversación alguna.

¿Considera que tal vez la cancillería o el gobierno vean esto como una puerta para estrechar lazos, sobre todo con México que recién se está restableciendo relaciones diplomáticas, considerando que prácticamente han hecho el favor de que una peruana pueda postular a la corte?

El hecho de que México me haya presentado, y de que yo sea peruana, contribuye a la construcción de mejores relaciones entre ambos países. Y con muchísimo gusto pondré mi granito de arena para ayudar a restablecer esa relación, que si no está dañada, sí un poco alterada.

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¿Considera que el restablecimiento de relaciones entre México y Perú puede facilitar que su campaña hacia su postulación hacia la Corte Internacional de Justicia crezca un poco más?

Creo que sí. Perú y México son dos países hermanos, con gran significación en el continente, uno en el hemisferio sur y el otro en el norte. Si ambos unen esfuerzos, esta candidatura, que ya está muy bien vista, será un éxito no solo de la presidenta Sheinbaum, sino también de la presidenta Fujimori, a menos que el actual gobierno prefiera que el logro sea solo de México.

Es importante fortalecer, también desde el hemisferio sur, la presencia de la mujer en las posiciones más altas. Y qué mejor que Sheinbaum y Fujimori unidas para promover esta candidatura, que las prestigia a ambas.

¿A pesar de la ideología tan contradictoria que hay entre ambas?

Creo que en las causas más grandes la ideología deja de tener sentido, porque si ambas presidentas trabajan bien por sus países y sus pueblos, más allá de sus ideologías, son los pueblos los que se benefician. Yo, por ejemplo, he sido toda mi vida fiscal y jueza y nunca he tenido opiniones políticas; claro que uno puede tener sus preferencias, pero cuando se busca el triunfo en causas grandes, eso está más allá de las ideologías.

¿Estos países que han respaldado su candidatura le han pedido expresamente que el Perú vuelva a asumir o respalde en este caso su postulación oficialmente?

No hubo una conversación en ese sentido. El pedido es mío, porque soy peruana y tengo derecho, conforme al artículo 2, inciso 20 de la Constitución, a solicitar que mi país respalde esta iniciativa, como lo haría con cualquier peruano en un concurso: soy como una maratonista de Huancayo corriendo una competencia mundial, y hay que apoyar. Además, es un interés nacional que debe ser protegido por el Estado.

Creo que los gobiernos anteriores se equivocaron: pensaron que podían manipularme, correrme, desanimarme, pero se equivocaron. Yo no me rindo; soy peruana, trujillana, norteña, mochica chimú, y no me rindo, mucho menos sin pelear. El Perú está llamado a respaldar una candidatura nacional ante el mundo. Si no lo hacen y deciden apoyar al candidato ecuatoriano, tendrán que responder ante el pueblo peruano y ante la historia.

Usted es actualmente jueza de la Corte Penal Internacional. ¿Qué experiencia de su trabajo en ese tribunal podría aportar a la Corte Internacional de Justicia?

Esta decisión de candidatear nace de los 23 años de mi carrera en derechos humanos y justicia internacional. La Corte Internacional de Justicia dirime tradicionalmente contiendas limítrofes entre estados, pero en los últimos 10 años esa competencia se ha transformado: ahora los países se demandan unos a otros por incumplimiento de tratados, como la Convención contra el Genocidio (el caso de Azerbaiyán con Lituania), el Tratado contra la Tortura, o convenios sobre discriminación racial y trato a migrantes.

Todo eso es parte de mi especialidad, y actualmente no hay nadie en la Corte con ese perfil, porque los demás jueces provienen de asesorías en Cancillería, trabajo administrativo o Derecho Público General.

Creo que esa experiencia le dará riqueza a los fallos de la Corte, incluidos los temas de protección ambiental y ecología, que también hemos manejado en la Corte Penal Internacional. Será un gran aporte para la institución.

Mi experiencia en el Perú y mis casi nueve años en la Corte Penal Internacional me han llevado a una convicción: el derecho está para servir a la humanidad. Aunque los diferendos entre países parezcan resolver solo problemas entre estados, todo fallo debe prever su efecto en las sociedades humanas que los habitan. Por eso el lema de mi campaña es la humanización de la justicia internacional: tenemos que pensar más en el ser humano como componente vital de este mundo.

José Luis Bustamante y Rivero fue el único peruano que llegó a la Corte Internacional de Justicia e incluso la presidió. ¿Qué significaría para el Perú volver a tener a un representante en ese tribunal después de casi seis décadas?

Estamos escribiendo historia. Hace 63 años, José Luis Bustamante y Rivero tuvo la oportunidad de ser electo y llegar a presidir esta corte; creo que fue un hito. Mi elección, y por qué no, llegar a la presidencia, sería otro hito histórico para el Perú, el continente y el mundo, porque una mujer del sur de América nunca ha llegado a esta corte. El solo hecho de que otros países hayan nominado a una candidata del sur global y de América Latina ya es histórico, y abriría un precedente para futuras juezas y estudiantes de derecho que puedan soñar con llegar a este puesto.

Yo ya empecé a abrir camino cuando postulé a la Corte Penal Internacional: nadie creía en esa candidatura, algunos me dijeron que el Perú ya no tenía votos que ofrecer, pero yo no me rindo sin luchar. En dos meses de campaña fuimos electos en primera vuelta, y eso abrió el camino para que muchos juristas peruanos, hombres y mujeres, tuvieran el incentivo de que sí se puede. Hay que prepararse, hablar idiomas, tener empuje e iniciativa, y no tener miedo: lo peor que puede pasar es que no te elijan, pero ya vendrá otra oportunidad.

En la Corte Penal Internacional recibimos permanentemente estudiantes y profesores de México, Argentina, Uruguay, Colombia, pero del Perú, nunca nadie: cero iniciativa. Solo conozco a una peruana en la Sección de Fiscalía. Hay que dejar de tener miedo y tener vocación de servicio. Esta carrera, que empecé hace 44 años, ha significado solo eso: servicio, primero 35 años en mi país, y ahora casi 9 al servicio de la humanidad y del mundo. Espero continuar.

Usted podría convertirse en la primera mujer peruana y latinoamericana en integrar la Corte Internacional de Justicia, ¿qué significado tendría esto para el país y para las mujeres en la justicia internacional?

Comienzo por el país. El Perú tiene la oportunidad de trascender y mostrarle al mundo que aquí hay juristas de talla mundial, porque todo lo que he aportado en la Corte Penal Internacional lo aprendí y lo construí en mi experiencia judicial en el Perú. Esto pondría en la vitrina mundial a los juristas de esta parte del planeta, y al Perú lo ubicaría entre el pequeño grupo de países que contribuyen, a través de sus jueces, a los procesos de paz, seguridad mundial y Estado de Derecho Internacional.

Si somos capaces de producir una jueza de la Corte Internacional de Justicia, también podemos aspirar a ser considerados para la OCDE, atraer nuevas inversiones y que se reconozca la estabilidad y la riqueza jurídica del Perú en el mundo. Ya ocurrió cuando una jueza peruana presidió el caso contra Duterte: cada vez que se habla de esa jueza, se habla del Perú. Espero seguir representándolo así en los procesos de la Corte Internacional.

En cuanto a las mujeres, me emociona pensar que ninguna latinoamericana ha llegado nunca a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más alto del mundo. Actualmente hay pocas juezas mujeres, y aunque ha habido vicepresidentas, como la jueza Sebutinde de Uganda, ninguna ha presidido la Corte. Yo ya fui vicepresidenta de la Corte Penal Internacional, y si llego a la Corte Internacional de Justicia, espero llegar a presidirla. Eso significaría un gran paso para romper estereotipos y demostrar que las mujeres estamos en igual pie de prestigio para ocupar estos cargos. Para lograrlo, necesito el apoyo y el respaldo de mi gobierno, del Perú.

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¿Qué posibilidades reales tiene hoy su candidatura de llegar a la Corte si el gobierno peruano todavía no confirma públicamente que volverá a respaldarla?

Las posibilidades reales se miden en la gestión, más allá de anuncios: es el trabajo el que respalda la elección. Hay mucha expectativa en los círculos diplomáticos mundiales —La Haya, Ginebra, Nueva York— por una candidatura de una mujer de América del Sur, no por la de un profesor. También hay expectativa por enriquecer la Corte con una experiencia judicial de 44 años, que solo se logra en los tribunales, y por conocer cómo una mujer del hemisferio sur desarrolla su pensamiento jurídico.

Ese pensamiento lo he plasmado en mis fallos y opiniones separadas en la Corte Penal Internacional, hoy estudiados en las más grandes universidades del mundo. Uno de los sellos de mi campaña es que la interpretación del derecho debe evolucionar con los tiempos y las sociedades: una interpretación de 1600, útil en su momento para la soberanía de los estados, no puede aplicarse igual hoy, cuando hay tantos derechos vigentes entre países.

Los destinatarios finales del derecho son las sociedades humanas, más allá del Estado como simple ente jurídico, y son ellas las afectadas por la alteración de la paz y la seguridad mundial. No me considero pionera en esta visión humanista del derecho; me antecedió el extinto juez Cançado Trindade, de Brasil, con quien conversaba mucho cuando trabajábamos en la misma área. Creo que ese enfoque también será mi gran aporte.

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Si el gobierno de Keiko Fujimori decide finalmente no respaldar su candidatura, ¿qué hará usted? ¿Continuará buscando votos por cuenta propia o considera que sin el respaldo oficial de Perú, su candidatura deja de ser viable?

No, la candidatura no va a dejar de ser viable porque alguien decida no respaldarla; para mí ese es un escenario imposible. Tengo la confianza de que el gobierno va a respaldar a esta candidata peruana y que la Cancillería se pondrá a trabajar de inmediato, porque es un interés nacional. Pero también es una candidatura mundial: el Perú es solo uno de 193 países, aunque su respaldo es muy importante.

Es mi derecho como peruana solicitar el apoyo, y es una obligación del Estado brindarlo. Más allá de malas interpretaciones, estamos en una contienda mundial donde lo que importa es la talla del pensamiento jurídico de quien se propone a esta corte. Estoy segura de que este gobierno va a apoyar la candidatura porque corresponde.

Creo que la presidenta Fujimori también respaldará la candidatura de una mujer, así como a ella le costó mucho llegar a la posición que hoy tiene. De la misma manera, a mí nadie me ha regalado nada: he construido mi carrera peldaño a peldaño, luchando contra todo tipo de discriminaciones. Confío en que ella lo pensará bien y en que ese apoyo se va a dar.