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Política

ONPE sanciona a Renovación Popular con multa de más de S/190 mil por mal uso de recursos públicos

Entre los gastos del partido de López Aliaga reportados se encuentran más de S/51,000 en alimentos, hospedajes y transporte aéreo, además de análisis de redes sociales e indumentaria.

Partido de Rafael López Aliaga fue multado con 36 UITs | Foto: difusión.
Partido de Rafael López Aliaga fue multado con 36 UITs | Foto: difusión.
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Renovación Popular con una multa por el monto de 36 UIT, es decir, una sanción que alcanza los S/198.000. La razón detrás de esta sanción es un mal uso del financiamiento público directo, utilizó el dinero entregado para financiar cuestiones que van más allá de las indicadas en la Ley de Organizaciones Políticas.

Además, el partido de Rafael López Aliaga será sancionado con la pérdida del 60% del financiamiento público directo en la asignación semestral que se hace de estos montos.

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Gastos elevados con financiamiento público

La resolución habla de gastos por más de S/51.000 por conceptos de alimentos, hospedajes, transporte aéreo y más. Estos gastos fueron hechos por Fernando Sandoval Ruiz, representante legal del partido celeste. Los montos a favor de Sandoval Ruiz son mayores si se toma en cuenta los reembolsos de gastos por conceptos similares también consignados que agregan a la cifra otros S/46.137.

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Otros gastos de los que se habla son por conceptos como el análisis de la cuenta de TikTok de Rafael López Aliaga, o la compra de indumentaria (gorros, bolsas y chalecos).

De acuerdo a la resolución, Renovación Popular puede solicitar el fraccionamiento de la multa impuesta. Además, se dispuso la comunicación correspondiente a la organización política.

ONPE ya había cuestionado uso de financiamiento público

Según un reportaje de Punto Final, la ONPE observó a Renovación Popular por destinar parte del financiamiento público directo a la producción y difusión de un libro que, de acuerdo con el organismo electoral, no se ajusta a los objetivos de capacitación o investigación política previstos por la normativa.

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El partido de López Aliaga destinó US$6.400, equivalentes a aproximadamente S/24.700, para producir un libro digital de 42 páginas titulado 'Mi gallo es el chancho', escrito por Francisco de Piérola. Según los documentos del expediente, la propuesta fue presentada el 25 de septiembre de 2025 con el compromiso de elaborar un documento sobre la historia de Renovación Popular.

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