Francia vs Italia EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026
El enfrentamiento por la tercera jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Francia e Italia se disputará en Stade de France, ubicado en París.
Francia vs Italia EN VIVO juegan HOY viernes 2 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el Stade de France, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras el triunfo por 1-0 ante Bélgica, la selección de Francia recibirá a su similar de Italia para el partido más llamativo de la jornada. En cuanto al conjunto italiano, sumó su primera victoria en la UEFA Nations League luego de superar por 4-1 a Turquía jugando en calidad de visita.
Horarios por país del partido Francia vs Italia
El duelo entre Francia e Italia se disputará el viernes 2 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Francia vs Italia
El partido entre Francia e Italia, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega Francia vs Italia
Francia e Italia disputarán este encuentro en el Stade de France, ubicado en París. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.
Pronóstico de Francia vs Italia
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Francia sobre Italia.
- Betsson: gana Francia (1,43), empate (4,55), gana Italia (6,80)
- Betano: gana Francia (1,47), empate (5,10), gana Italia (6,60)
- Bet365: gana Francia (1,45), empate (5,25), gana Italia (5,75)
- 1XBet: gana Francia (1,44), empate (5,20), gana Italia (6,90)
- Caliente: gana Francia (1,45), empate (5,00), gana Italia (6,50)
- Doradobet: gana Francia (1,44), empate (5,00), gana Italia (6,33).
Alineaciones Francia vs Italia: posibles formaciones
- Francia: Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Cherki; Olise, Doue y Dembélé.
- Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Tonalli, Frattesi; Cambiaghi, S. Esposito y F. Esposito.
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