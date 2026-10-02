Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Francia vs Italia EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 3 de la UEFA Nations League 2026

El enfrentamiento por la tercera jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Francia e Italia se disputará en Stade de France, ubicado en París.

Francia e Italia se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Francia e Italia se enfrentan por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Francia vs Italia EN VIVO juegan HOY viernes 2 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el Stade de France, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras el triunfo por 1-0 ante Bélgica, la selección de Francia recibirá a su similar de Italia para el partido más llamativo de la jornada. En cuanto al conjunto italiano, sumó su primera victoria en la UEFA Nations League luego de superar por 4-1 a Turquía jugando en calidad de visita.

Puedes ver

Mano Menezes contento tras partido de Perú ante México: "Encontramos 3 jugadores que estarán en Eliminatorias"

lr.pe

Horarios por país del partido Francia vs Italia

El duelo entre Francia e Italia se disputará el viernes 2 de octubre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

Canal para ver Francia vs Italia

El partido entre Francia e Italia, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega Francia vs Italia

Francia e Italia disputarán este encuentro en el Stade de France, ubicado en París. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.

Pronóstico de Francia vs Italia

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Francia sobre Italia.

  • Betsson: gana Francia (1,43), empate (4,55), gana Italia (6,80)
  • Betano: gana Francia (1,47), empate (5,10), gana Italia (6,60)
  • Bet365: gana Francia (1,45), empate (5,25), gana Italia (5,75)
  • 1XBet: gana Francia (1,44), empate (5,20), gana Italia (6,90)
  • Caliente: gana Francia (1,45), empate (5,00), gana Italia (6,50)
  • Doradobet: gana Francia (1,44), empate (5,00), gana Italia (6,33).
Puedes ver

Cristiano Ronaldo abandona concentración de la selección de Portugal: “A su debido tiempo contaré la verdad”

lr.pe

Alineaciones Francia vs Italia: posibles formaciones

  • Francia: Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche, Camavinga, Cherki; Olise, Doue y Dembélé.
  • Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Tonalli, Frattesi; Cambiaghi, S. Esposito y F. Esposito.

Últimos partidos de Francia

  • Bélgica 0-1 Francia | 28.09.26
  • Turquía 0-1 Francia | 25.07.26
  • Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
  • Francia 0-2 España | 14.07.26
  • Francia 2-0 Marruecos | 9.07.26

Últimos partidos de Italia

  • Turquía 1-4 Italia | 28.09.26
  • Italia 0-2 Bélgica | 25.09.26
  • Grecia 0-1 Italia | 7.06.26
  • Luxemburgo 0-1 Italia | 3.06.26
  • Bosnia-Herzegovina 1-1 Italia | 31.03.26

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Por Carlin | 2 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 1 de octubre de 2026

Por Carlin | 1 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mastergrama: solucionario del viernes 2 de octubre de 2026

Carlincatura del viernes 2 de octubre de 2026

Temblor en La Libertad: sismo de magnitud 4,1 remeció Otuzco esta madrugada, según IGP

Deportes

Portugal - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2026

Luis Carlos Arias Schreiber: “Si Alejandro Olmedo hubiera pertenecido a una élite limeña o arequipeña, sería extraordinario lo que ha logrado”

¡Goleada celeste! Sporting Cristal venció 5-0 a ADT y clasificó a la final de la Copa Caliente de la Liga 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Funcionarios municipales obstruyen investigación sobre violaciones sexuales

ONPE sanciona a Renovación Popular con multa de más de S/190 mil por mal uso de recursos públicos