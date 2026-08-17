Sube promedio de homicidios con arma de fuego, en medio de tensión del Gobierno con la PNP

Sube promedio de homicidios con arma de fuego, en medio de tensión del Gobierno con la PNP

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El Gobierno de Keiko Fujimori reporta un estimado de seis asesinatos diarios, según cifras del SINADEF y 77.5% homicidios causados por Proyectil de Arma de Fuego (PAF), siendo este el promedio más elevado registrado en las últimas nueve gestiones presidenciales. En ese contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) canceló, sin reprogramación, la presentación de resultados agendada para el 16 de agosto último.

En un inicio, el evento estaba previsto para las 7.30 a.m. en la sede del Escuadrón Verde, en Cercado de Lima. Contaba con la presencia del comandante general de la PNP, Oscar Arriola Delgado, y el Jefe de la Región Policial Lima Centro, el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas.

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Sin embargo, se pospuso la presentación para las 10.30 a.m. Mismo día, mismo lugar, pero esta vez quienes expondrían los resultados serían el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y Arriola Delgado.

Pese a ese cambio, una vez más, el evento fue cancelado. Consultados por La República, prensa de la PNP indicó que no habrá una fecha próxima.

Promedio de muertes por PAF es mayor a gobiernos anteriores

El hecho de que la PNP y el Mininter hayan decidido no presentar los resultados obtenidos hasta la quincena de agosto se da cuando las cifras actualizadas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) reporta 102 homicidios desde el 28 de julio al 14 de agosto; de acuerdo con el reporte realizado por el analista de datos, Juan Carbajal.

De ese total, 79 fueron causados por Proyectil de Arma de Fuego (PAF), lo que representa una tendencia de 77.5%, la más alta de las últimas nueve gestiones presidenciales contando desde Pedro Pablo Kuczynski (PPK) hasta Keiko Fujimori.

El mandato de PPK reportó en total 841 homicidios, de los cuales 379 (45.1%) fueron por PAF. Martín Vizcarra cerró su gestión con 2762 asesinatos, siendo 1349 por PAF (48.8%).

En el caso de Manuel Merino la relación es 6 (37.5%) de 16; Francisco Sagasti, de 529 (57.8%) de 915; Pedro Castillo, 1216 (58.2%) de 2091; Dina Boluarte, 3657 (67.1%) de 5452; José Jerí, 537 (71.3%) de 753; José María Balcázar 672 (71.3%) de 943 y, finalmente, Fujimori con 79 (77.5%) de 102.

Más de 100 asesinatos en 20 días

Sobre el total de homicidios, Carbajal mencionó que desde que Fujimori asumió el Ejecutivo (28 de julio) hasta el 14 de agosto se han reportado 102 homicidios.

Los lugares con más casos son Lima (34), La Libertad (12), Callao (8), Piura (7), Tumbes (6), Cusco e Ica, ambos con 5.

La cifra total podría variar, pues conforme el sistema actualice la base de datos, incluso los registros pendientes de días anteriores se van actualizando, explica Carbajal. Aún así, el promedio es de seis asesinatos diarios.

Teniendo en cuenta ello, a los más de cien homicidios registrados desde que asumió Fujimori hasta el 14 de agosto, se suman los casos del 15 y 16 del mismo mes.

El domingo 16, un ciudadano extranjero fue hallado sin vida en la playa Acllahuasi, en Villa El Salvador, tras recibir cuatro impactos de bala.

En la misma fecha, un hombre identificado como Sergio Senosaín, de 34 años, murió tras recibir impactos de bala en el interior de su vehículo en Los Olivos. Su acompañante resultó herida.

Antes de ello, la tarde del sábado 15, asesinaron a la abogada penalista Helen Silva en Pacasmayo (La Libertad).

Por lo tanto, la cifra estimada sería de 105 asesinatos hasta este 16 de agosto.

Tensión

Se trata de homicidios que la PNP, el Mininter y el Gobierno, tarde o temprano, deberán informar.

Sin embargo, ese reporte se da cuando no se descarta una eventual salida del comandante general de la PNP, Oscar Arriola.

La presidenta ya fue consultada por la permanencia de Arriola. En lugar de confirmarla, se limitó a decir que se trata de una decisión que debe tomarse junto al Mininter.

“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior con el que estamos en constante comunicación”, declaró.

Después de ello, el último sábado 15, el alto mando de la PNP tuvo una reunión de coordinación de operaciones a nivel nacional para reforzar la seguridad.

También, ese mismo día, hubo una reunión entre el ministro del Interior, la senadora Patricia Juárez y Arriola Delgado, quienes escucharon las demandas de seguridad de los dirigentes de la Confederación Nacional de Mototaxistas.