Fuerza Popular buscará reincorporar materias eliminadas del pedido de facultades: "Estos 19 puntos son insuficientes"

El vocero de la bancada de Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, Arturo Alegría, anunció que su agrupación buscará reincorporar en el Pleno diversas materias que fueron excluidas del dictamen de delegación de facultades por la Comisión de Constitución. "Estos 19 puntos son insuficientes", indicó el congresista para Epicentro.

Respecto al manejo del debate en la sesión, el representante de Fuerza Popular justificó la decisión de su bancada de abstenerse en la votación para evitar que el proyecto quedara congelado en la comisión. Alegría criticó duramente la conducción del grupo de trabajo y sostuvo que la prioridad era trasladar la discusión al Pleno de la Cámara de Diputados para buscar consensos con otras bancadas:

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"Creo que para salir del impase en la Comisión que creemos que ha manejado terriblemente todo el debate, hay que salir de este espacio y vayamos finalmente al debate en el pleno donde de algún modo vamos a escuchar las posiciones que también han sido positivas de las bancadas que hoy se han opuesto", manifestó el parlamentario fujimorista.

En sus declaraciones, el vocero fujimorista descartó la existencia de pactos o acuerdos bajo la mesa con bancadas como Renovación Popular. Sin embargo, mencionó que no existe duda sobre la postura que mantendrán durante la votación final.

"Yo creo que no van a quedar dudas de que desde Fuerza Popular en el Pleno vamos a tratar de que los puntos que han sido retirados los puedan incorporar. Eso es evidente", apuntó.

Pese a la intención de ampliar las prerrogativas para el Ejecutivo, Alegría aclaró que su bancada no insistirá en la totalidad de las propuestas originales presentadas por el Gobierno. El diputado señaló que dejarán de lado los temas ambientales, pesqueros y los relacionados con las tasas de interés o materia laboral, ya que su discusión llevaría la sesión a un "punto muerto" sin consensos en el Pleno.

Alegría precisó que la estrategia se centrará en recuperar propuestas sobre simplificación administrativa y apoyo al sector agrario frente a la emergencia por el Fenómeno El Niño. Entre los puntos a reincorporar, destacó los mecanismos de titulación rápida y subsidios para los agricultores que hayan perdido sus tierras productivas.

El vocero también criticó a la bancada de Juntos por el Perú, pues según el diputado mantienen una postura de bloqueo que "les va a costar políticamente" durante el debate ante la Cámara de Diputados.

En esa misma línea, la bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado titulado "Facultades legislativas incompletas", en el que cuestionó la versión final aprobada en la comisión por considerar que deja fuera medidas que, según su postura, son necesarias contra la criminalidad.

Comunicado oficial de FP sobre la aprobación de un pedido de facultades limitado.

En primer lugar, señalaron la ausencia de un marco legal para permitir el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas en los penales, así como la falta de una actualización en las reglas del uso de la fuerza cuando los militares intervengan en respaldo de la Policía Nacional.

En segundo lugar, criticaron que se haya retirado la propuesta para tipificar e imputar el delito de terrorismo a las organizaciones criminales. Por último, cuestionaron la exclusión de las reformas orientadas a reestructurar el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Ante estas omisiones, el grupo parlamentario anunció que utilizará la etapa del debate general en el Pleno de la Cámara de Diputados para negociar con las demás bancadas e intentar reincorporar estas materias.

Comisión de Constitución aprueba dictamen de facultades recortado a solo seguridad y El Niño

Ayer, 01 de octubre, la Comisión de Constitución aprobó el texto sustitutorio de delegación de facultades con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, disponiendo su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados. El respaldo provino del Partido del Buen Gobierno, Obras, Ahora Nación y Renovación Popular; mientras que Fuerza Popular votó dividido, registrando las abstenciones de Jaime Abensur y Arturo Alegría, junto a votos a favor con reservas de otros tres integrantes.

En tanto, Juntos por el Perú votó en contra argumentando, a través de su vocero Ernesto Zunini, que la propuesta podría ser modificada posteriormente por el fujimorismo en el Senado.

El texto aprobado difiere del proyecto original presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori, ya que limita las facultades únicamente a dos materias: lucha contra la inseguridad ciudadana y prevención ante el Fenómeno El Niño.

De esta manera, quedaron fuera varios puntos de la solicitud inicial, como la eliminación de topes a las tasas de interés, la reestructuración del Estado, los cambios al régimen laboral privado y la reducción de feriados.

En seguridad se retiraron propuestas como declarar a las bandas criminales como organizaciones terroristas y el marco para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. En su lugar, el dictamen se centra en agilizar la entrega de ayuda humanitaria de INDECI, acelerar bonos y viviendas para damnificados, y facilitar financiamiento y maquinaria para el sector agropecuario, reduciendo además el plazo de las facultades de 120 a 90 días.