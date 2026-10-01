Funcionarios municipales obstruyen investigación sobre violaciones sexuales

La fiscal provincial de Familia de Lima, Carmen Espinoza Flores, enfrenta una serie de dificultades para avanzar en la indagación de dos violaciones sexuales en agravio de dos menores de 12 y 14 años internados en el albergue municipal conocido como La Casa de los Petisos.

En una ocasión, los funcionarios del Complejo Municipal Asistencial Infantil (Comain), a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, impidieron el ingreso de la fiscal con el pretexto de que los incidentes bajo investigación ocurrieron durante la administración de un director que había sido relevado del cargo, y se desconocía quién lo reemplazó.

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Sin duda, se trataba de una maniobra para que la fiscal Carmen Espinoza no ahondara en un caso que involucra directamente a la gerente de Desarrollo Humano del municipio, Isabel Ayala Melgarejo, y a la subgerente de Bienestar y Promoción Social e Inclusión, Rosa Torrejón.

Ambas son candidatas de Renovación Popular: Isabel Ayala para la alcaldía de Rímac y Rosa Torrejón para Lurín.

Los voceros de ambas funcionarias y candidatas argumentan que son ajenas a los hechos investigados por la Fiscalía Provincial de Familia de Lima.

Las pesquisas también alcanzan al tutor de La Casa de los Petisos, Adolfo Fuentes Bernal, quien actúa como “maestro de ceremonias” de los mítines del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

La Fiscalía Provincial de Familia de Lima ha remitido varias citaciones al albergue Casa de los Petisos a cargo de Torrejón que a su vez depende de la gerencia de Ayala, para que expliquen por qué no reportaron los abusos sexuales y no llevaron a las víctimas a la Cámara Gesell como indican las normas, pero las peticiones fueron ignoradas.

Tutor del albergue “La Casa de los Petisos”, Adolfo Fuentes. Foto: difusión

Un patrón de conducta

La República tuvo acceso a documentos del incidente del 14 de julio de este año, que confirman que los representantes de la Fiscalía Provincial de Familia de Lima fueron impedidos de ingresar a La Casa de los Petisos.

Según las víctimas, el primer caso ocurrió entre abril y mayo de 2025, y el segundo, el 22 de mayo de 2026. Las fechas corresponden a la gestión de Renovación Popular.

Al no permitirle el acceso a La Casa de los Petisos, la Fiscalía Provincial de Familia de Lima dejó un oficio en el área de Administración para que el nuevo responsable del albergue tome conocimiento del requerimiento fiscal y proporcione la información solicitada.

Según la declaración de quien atendió a los fiscales el 14 de julio de este año, el administrador Anderson Alfaro Espichán ya no ocupaba el cargo y que este fue removido sin previo aviso.

La medida tomada por la subgerencia de Bienestar y Promoción Social de la Municipalidad Metropolitana de Lima representó una limitación para las investigaciones, ya que Alfaro era el encargado de brindar toda información relacionada al caso. La subgerencia está a cargo de la candidata Rosa Torrejón.

De acuerdo con la carpeta fiscal, la primera citación para la víctima C.C.U.C. (12 años) fue programada para el dos de diciembre de 2025. Es decir, cuatro meses después de que el programa Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, recibiera una denuncia sobre la violación sexual del menor dentro del albergue por uno de sus compañeros. Pero la víctima no fue trasladada al establecimiento.

La cita fue reprogramada para tres meses después, el 25 de marzo de este año, en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal, ubicado en Cercado de Lima. Sin embargo, el menor agraviado volvió a estar ausente, razón por la que la fiscal adjunta provincial, María Tovar Mayorga, tuvo que prorrogar otra vez la citación para mayo.

Todas las citaciones ignoradas para que la víctima pasara por Cámara Gesell fueron durante las gestiones de la candidata a la alcaldía del Rímac, la gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Isabel Ayala Melgarejo; y la candidata a la alcaldía de Lurín, la subgerenta de Bienestar y Promoción Social e Inclusión de la MML, Rosa Torrejón Aragón.

En otra disposición fiscal emitida el lunes 20 de julio de este año, el Ministerio Público señaló una nueva citación para que el menor asista al examen de Cámara Gesell, el 25 de septiembre de este año, como consecuencia del incumplimiento de su asistencia a las citaciones anteriores.

Pero no les pasa nada.

Pretenden ocultar su responsabilidad