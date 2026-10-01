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Fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, es detenido por lavado y tráfico de drogas tras ser sancionado por Estados Unidos

Dos días antes de su detención, Washington canceló la visa de Roger Mariaca y lo acusó de recibir sobornos para ayudar a delincuentes a evadir la justicia. El fiscal negó los señalamientos y habló de presión política por sus investigaciones, como el caso Cerimedo.

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru por supuestos delitos de organización criminal
El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru por supuestos delitos de organización criminalAFP
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El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y tráfico de drogas. Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, también sancionado por Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó la aprehensión durante una conferencia de prensa y detalló que los operativos ejecutados dejaron 14 detenidos, entre ellos cuatro autoridades de nivel jerárquico. Mariaca y Zeballos fueron trasladados a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto, donde se tomarán sus declaraciones.

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EE. UU. sancionó a Mariaca dos días antes de su arresto

La detención ocurrió dos días después de que Estados Unidos le cancelara a Mariaca la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Washington señaló que recibió "sobornos para facilitar y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia".

Mariaca negó las acusaciones el lunes y aseguró en una declaración a la prensa que la decisión es un acto de "injerencia" y "presión política" a raíz de sus investigaciones, entre ellas la causa contra el consultor argentino Fernando Cerimedo. El Ejecutivo boliviano calificó las acusaciones de "graves" y pidió a Estados Unidos la información correspondiente con el fin de inspeccionar en el país a las personas mencionadas.

Gobierno alega organización criminal dentro de la Fiscalía

Oviedo señaló que la estructura registrada "protegía, participaba y se enriquecía con el tráfico de sustancias controladas". El ministro sostuvo que "el delito que han cometido de esta narcoestructura en la Fiscalía ha sido continuo y permanente".

Durante el operativo, cuatro personas fueron encontradas cuando presuntamente intentaban retirar dinero de la vivienda de Mariaca. Oviedo señaló que se trataba de "ingentes cantidades de dinero" y que se realizaba una contabilización bajo observación de autoridades.

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Allanamientos ilegales y denuncias de secuestro institucional

En tanto, la Fiscalía General denunció que personal policial allanó de manera ilegal sus instalaciones en Sucre, la capital constitucional del país. Claudia Pardo, jefa de comunicaciones de la entidad, declaró a la AFP que los policías entraron sin orden de allanamiento y aprehendieron a todos los presentes. La Fiscalía de Santa Cruz también fue intervenida por agentes policiales, según imágenes de medios locales.

Un funcionario de la Fiscalía denunció en una transmisión en vivo el "secuestro" de Mariaca y señaló que se desconoce el motivo de su aprehensión. La institución remarcó que Mariaca se trasladó a Santa Cruz "para cumplir con su agenda institucional". Tras la detención, la Fiscalía General informó que ante la "ausencia definitiva" de Mariaca asume el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, "el fiscal superior con mayor antigüedad" dentro de la institución. Montaño anunció su traslado a Sucre para asumir la conducción y designó a Mabel Andrade Molina como fiscal departamental de Santa Cruz.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, se pronunció sobre el caso y afirmó que "nadie está por encima de la ley". "Las aprehensiones deben realizarse conforme a la Constitución y las leyes, bajo la dirección funcional del Ministerio Público y respetando el debido proceso", señaló en un comunicado. Lara también cuestionó una eventual designación de fiscal general por decreto.

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El caso Cerimedo y el entramado político detrás del arresto

La expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo, la abogada Nadia Beller, denunció que el gobierno de Rodrigo Paz elaboró un entramado para liberar y favorecer al exasesor presidencial, preso desde agosto por intento de femicidio. En una entrevista con Radio 750, Beller aseguró que existe un ataque sistemático a las garantías jurídicas y vinculó la sanción y detención de Mariaca con las investigaciones que la Fiscalía realiza contra Cerimedo.

"Han hecho allanamientos ilegales. Entraron a todas las fiscalías a extraer sabe dios sabe qué. Yo creo que pudieron desaparecer un montón de pruebas. Es lógico que jueces y fiscales estén amedrentados. No hay garantías de un justo proceso. Y todo apunta a liberar a Fernando Cerimedo y al entorno del presidente", afirmó Beller.

La detención de Mariaca ocurre en un contexto en el que el gobierno de Paz busca estrechar lazos con Estados Unidos. En marzo de 2026, Bolivia se sumó al Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha para combatir el crimen organizado transnacional liderada por la administración de Donald Trump. Durante la gestión de Mariaca, la policía boliviana capturó en marzo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien posteriormente fue expulsado con apoyo de la DEA a Estados Unidos.

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