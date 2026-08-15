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ONPE: Financiamiento público a partidos se triplica a más de S/ 222 millones por bicameralidad

El retorno del Senado y la Cámara de Diputados elevó el presupuesto de financiamiento público directo de S/ 77.9 millones a más de S/ 222 millones. Ante el incremento de fondos, el organismo electoral señaló que reforzará las auditorías a los partidos.

ONPE: Financiamiento público a partidos se triplica a más de S/ 222 millones por bicameralidad.
ONPE: Financiamiento público a partidos se triplica a más de S/ 222 millones por bicameralidad. | Composición/LR
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el financiamiento público directo para las organizaciones políticas se triplicará en el periodo comprendido entre julio de 2026 y julio de 2031. Seis partidos políticos con representación en el nuevo Congreso bicameral recibirán en conjunto un total de S/ 222 millones 119 mil 117.

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Este monto representa un incremento considerable frente al quinquenio pasado, cuando se destinaron S/ 77 millones 980 mil. Ahora, la ONPE desembolsará casi 3 veces más que el periodo anterior.

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Distribución

Luis Camino Palomino, subgerente de Verificación y Control de la ONPE, detalló vía RPP el reparto de estos fondos. El 40 % de los S/ 222.1 millones se entregará en partes iguales entre las seis agrupaciones, mientras que el 60 % restante se asignará de manera proporcional a los votos que obtuvo cada una.

Las organizaciones que accedieron a este beneficio son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación-AN.

Cambios se dan por el sistema bicameral

El incremento responde a la nueva fórmula legal tras el regreso del Senado y la Cámara de Diputados. En elecciones anteriores, la cifra tomaba en cuenta únicamente los votos para la elección de congresistas.

Para el periodo 2026-2031, la norma exige considerar la suma de los votos emitidos tanto para senadores como para diputados. La fórmula toma como base el equivalente al 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente —que para 2026 asciende a S/ 5,500— multiplicado por el total de votos de ambas cámaras.

"Ahora prácticamente se está triplicando porque se están aumentando los votos. Se está considerando de acuerdo a la ley, aumentando los votos de diputados y los de senadores", señaló Camino para RPP.

Reglas para el uso de los fondos

El dinero asignado por el Estado no es de libre disponibilidad para las agrupaciones. La Ley de Organizaciones Políticas establece que hasta un 50 % puede cubrir gastos operativos de funcionamiento ordinario, como contratación de personal, alquileres, compra de bienes muebles o inmuebles y pago de servicios.

El otro 50 % o más se destina de forma obligatoria a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión de la propuesta política.

Además, la ONPE fiscalizará la ejecución del presupuesto mediante un equipo reforzado de auditores que realiza inspecciones preventivas y mensuales de control.

“Estamos haciendo visitas preventivas y también visitas de ejecución durante todos los meses a las organizaciones políticas, con la finalidad de controlar y verificar el correcto uso del financiamiento público”, manifestó Camino.

De esta manera, el organismo electoral también informó que evaluará las rendiciones de cuentas enviadas por 10 partidos políticos sobre el periodo de enero a julio de 2026, con el fin de determinar si los informes cumplen con la ley.

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