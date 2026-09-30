El hecho fue grabado por los familiares de uno de los pacientes. | Composición LR

El hecho fue grabado por los familiares de uno de los pacientes. | Composición LR

Un roedor fue grabado mientras se desplazaba por una camilla del área destinada a la atención de pacientes con dengue en un hospital de EsSalud, en Sullana, Piura. El hecho fue registrado durante la noche por familiares de personas internadas, quienes alertaron sobre la presencia del animal dentro de la sala.

Según el relato de los familiares, los pacientes y sus acompañantes escucharon ruidos en el ambiente y, al iluminar el lugar con un teléfono celular, observaron al roedor desplazándose sobre una camilla. De acuerdo con lo señalado por las personas que se encontraban en el establecimiento, esta habría sido utilizada por un paciente horas antes de la grabación.

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El animal posteriormente salió por una ventana del recinto. Sin embargo, momentos después regresó al ambiente y continuó desplazándose por el área de hospitalización. En esta segunda ocasión, los familiares registraron cómo el roedor se subió sobre una jarra con agua y un sorbete destinados a los pacientes para su hidratación.

La presencia del animal generó preocupación entre los acompañantes, debido a las condiciones sanitarias de un ambiente donde permanecen personas que reciben tratamiento por dengue. Los familiares solicitaron que se refuercen las labores de limpieza y control de plagas en las instalaciones del establecimiento.

EsSalud reconoce presencia de roedores

Tras la difusión de las imágenes, el Seguro Social de Salud emitió un comunicado en el que reconoció la presencia de roedores dentro de las instalaciones del hospital de Sullana y anunció la adopción de medidas de control.

La institución informó que se ordenaron acciones inmediatas de limpieza, saneamiento y prevención en todos los ambientes del establecimiento. Asimismo, señaló que se colocarán trampas para controlar la presencia de estos animales en las diferentes áreas del hospital.

EsSalud también indicó que continuará con las intervenciones de fumigación y desinsectación que forman parte de las acciones programadas en el establecimiento de salud.

Piden reforzar vigilancia sanitaria

Los familiares de los pacientes solicitaron que las labores de limpieza y control sanitario sean supervisadas de manera permanente, especialmente ante el escenario climático previsto para la costa norte.

La preocupación se produce además en un contexto en el que las lluvias pueden favorecer la aparición y desplazamiento de roedores hacia distintos espacios. Por ello, los usuarios del hospital pidieron mantener las medidas de prevención y saneamiento en las salas donde permanecen pacientes internados.

La administración del establecimiento, por su parte, anunció que continuará con las acciones de control para reducir la presencia de roedores y mantener las condiciones de salubridad en las áreas de atención.