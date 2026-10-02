Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

Candidatos a la alcaldía de Lima centraron su cierre de campaña en seguridad

El 1 de octubre se realizaron los cierres de campaña de los principales candidatos a la alcaldía de Lima y si bien se trata de diferentes organizaciones políticas, hubo una promesa en común: combatir la inseguridad ciudadana.

Incluso, Rafael López Aliaga, quien por varios años no se despegó de su slogan “Lima, potencia mundial”, durante su discurso de fin de campaña en la avenida Peruanidad, en Jesús María, prefirió dejar claro que “Lima será segura”.

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Afirmó que una se sus primeras acciones al llegar a la alcaldía será destinar 100 millones de soles para seguridad ciudadana con la creación de una central de inteligencia de mayor envergadura. Con ello, explicó, pretende atender un problema en el que el Gobierno “no avanza” y no da “un paso concreto”.

También prometió ordenar cadena perpetua para violadores de menores de edad, sicariato y volvió a mencionar el concepto de “terrorismo urbano”, algo que ya había comentado como una propuesta de campaña presidencial.

De igual forma, se comprometió a realizar juicios militares para los criminales para después enviarlos a la selva. “Allí tenemos bastante espacio para esta gente miserable. Su carpa, su machete, su agua y su yuca. Que se pudran allá. Animales salvajes con animales salvajes”, exclamó.

Por su parte, Daniel Urresti (Podemos), quien realizó su evento de fin de campaña en Los Olivos, propuso descentralizar la presencia policial en Lima mediante la construcción de cuatro mega complejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Sostuvo que actualmente las unidades operativas y especializadas de la Policía Nacional se encuentran demasiado concentradas en la capital, por lo que consideró necesario ampliar su despliegue hacia los distintos sectores de la ciudad.

Francis Allison de Avanza País desarrolló su cierre de campaña en Arena Monumental, en Ate.

Durante su discurso planteó priorizar la seguridad ciudadana y la formalización del transporte.

Además, entre sus propuestas mencionó incorporar a los colectiveros informales al sistema formal, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad, y ordenar el comercio ambulatorio sin recurrir a medidas de violencia. También anunció que buscaría eliminar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y construir parques recreacionales destinados a los niños.

Carlos Bruce insistió en señalar al Jurado Nacional de Elecciones por no aclarar la situación de López Aliaga a solo días de las elecciones.

Señaló que los electores deben apostar por autoridades capaces de administrar adecuadamente sus municipios y no por candidatos que, según cuestionó, ofrecen promesas que no se ajustan a la realidad. “Tenemos que emitir un voto que cambie nuestras ciudades, que ya no nos prometan potencia mundial y otras mentiras. Gente que tiene que manejar el municipio bien y no quebrarlo como ha hecho la anterior gestión”, manifestó.