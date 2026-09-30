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Política

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Acorralado. Con la cuenta de Yape de Ronald Toro Ardila, el sicario Luis Obispo Díaz pagó el hospedaje en Caraz y de sus otros tres compatriotas cómplices, entre ellos, Alexandra Toro Moctezuma, su media hermana. Toro dijo que quien la contrató es una peruana residente en el Callao cuyo nombre de pila es Geraldine, una supuesta dama de compañía.

Ronald Toro Ardila pagó con su cuenta de Yape el traslado, la estadía y la alimentación del sicario Luis Obispo y de sus otros tres cómplices. Foto: composición LR
Ronald Toro Ardila pagó con su cuenta de Yape el traslado, la estadía y la alimentación del sicario Luis Obispo y de sus otros tres cómplices. Foto: composición LR
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El venezolano Ronald Toro Ardila, señalado como el financista del asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, China Polo, confirmó que la persona que lo contrató es una mujer de apelativo 'Gocha'. La declaración de Toro coincide con la versión del sicario Luis Obispo Díaz, quien acabó con la vida de 'China Polo'. Obispo también reveló que la promotora del homicidio de la comunicadora fue 'Gocha'.

Ronald Toro también ratificó que 'Gocha' es peruana, radicada en Lima y que su nombre de pila es Geraldine, de acuerdo con su manifestación policial a la que tuvo acceso La República.

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“Gocha es una mujer que se llama Geraldine”, a quien le hice dos carreras de (la avenida) Pacasmayo, en el Callao, hacia el cine Star, del Mall del Sur (San Juan de Miraflores). Me pareció que se dedicaba a trabajar como dama de compañía”, recordó Ronald Toro ante los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz, Áncash.

Acompañado de su abogado, Ronald Toro afirmó que desde hacía tres meses no veía a 'Gocha' y alegó que por su amistad con ella tuvo problemas con su conviviente.

Luis Obispo asesinó a 'China Polo' al mediodía del sábado 19 de septiembre y casi de inmediato fue detenido. Durante la intervención policial, los agentes descubrieron que el criminal pagó el hotel de Caraz donde se encontraba alojado, con una billetera digital de Yape a nombre de Ronald Toro Ardila. En la madrugada del domingo 20 de septiembre, la policía capturó a Toro cuando se encontraba haciendo taxi por aplicativo en el distrito de Santiago de Surco.

Nacido en el estado de Mérida, Venezuela, el 3 de octubre de 1996, Ronald Toro Ardila, de 29 años, declaró que desde que ingresó al país hace siete años se desempeñó como taxista y padre de un niño.

“Trabajo como taxista en la aplicación Yango, actividad que realizo en diferentes distritos de Lima a bordo de un automóvil Toyota modelo Etios color plata de placa CD0-157. (Dicho vehículo) vengo adquiriendo en la modalidad de alquiler-venta, habiendo realizado el contrato de manera informal de palabra con mi persona y mi compatriota Samuel Azuaje, no habiendo firmado ningún documento, cuyo segundo apellido no recuerdo”, relató.

Sin embargo, de acuerdo con Registros Públicos, el vehículo pertenece al venezolano Victerth Sequera Puentes y su pareja Mabel Félix Dávila.

Nítidos. A la izquierda, Adrián Azuaje, a la derecha, Alexandra Toro con el conocido como “Morocho”. Foto: La República

Nítidos. A la izquierda, Adrián Azuaje, a la derecha, Alexandra Toro con el conocido como “Morocho”. Foto: La República

Relaciones familiares

“Por el alquiler, venta, pago la suma de 500 soles semanales, teniendo una ganancia de 150 soles diarios, aproximadamente. Vivo en una casa alquilada en compañía de mi conviviente (venezolana) Solenny García Rivas, de 25 años, y su menor hijo”, señaló Ronald Toro.

El financista del homicidio de 'China Polo' pretendió desvincularse del sicario Luis Obispo Díaz. Cuando le preguntaron si conocía a su compatriota Obispo, el detenido Ronald Toro mintió. Dijo que no lo conocía.

Sin embargo, los agentes de la División de Investigación Criminal de Caraz le mostraron los yapes con su nombre con los que Luis Obispo Díaz pagó la adquisición de dos celulares en la ciudad de Huaraz, días previos al crimen de la periodista 'China Polo', así como el hospedaje en Caraz. La respuesta de Toro sorprendió a los agentes.

“Tengo una media hermana de nombre Alexandra Toro Moctezuma, de 18 años, de nacionalidad venezolana, que radica en el Perú desde hace dos años. Su permanencia en el territorio nacional es de carácter irregular debido a que no cuenta con documentación migratoria vigente y eso no le permite obtener determinados servicios financieros. Por tal motivo mi persona, que sí cuenta con la legalidad, mantiene cuentas en los bancos Scotiabank, BCP, Interbank y Mibanco”, explicó Ronald Toro.

Coincidencia. Ronald Toro coincidió con Luis Obispo en que los contrató una mujer de apelativo “Gocha”. Foto: Difusión

Coincidencia. Ronald Toro coincidió con Luis Obispo en que los contrató una mujer de apelativo “Gocha”. Foto: Difusión

El rompecabezas criminal

“Como titular de la cuenta en el Scotiabank, le di a mi media hermana Alexandra mi cuenta para que pueda realizar operaciones mediante el aplicativo plin principalmente para efectuar pagos y recibir transferencias de dinero”, se lavó las manos.

El sujeto también trató de no relacionarse con el homicidio de 'China Polo', afirmando falsamente que no sabía nada del crimen.

Sin embargo, cuando la policía le mostró las imágenes de las cámaras del hotel de Caraz, en el que se hospedó el sicario Luis Obispo junto con otros tres venezolanos (dos hombres y una mujer), dijo que uno de ellos es Adrián Azuaje, pareja de su media hermana Alexandra Toro.

“Es un chamo (venezolano) de nombre Adrián Azuaje, cuyo segundo apellido no recuerdo. Pero él trabaja como delivery. Rara vez me comunicaba con Adrián al igual que con mi media hermana”, declaró Ronald Toro.

Por su parte, el sicario Luis Obispo Díaz identificó que los dos sujetos que aparecen en el interior del hospedaje Caraz, junto con Alexandra Toro, son Adrián Azuaje y 'Morocho'. Ambos son de nacionalidad venezolana.

En efecto, la División de Investigación Criminal ha conseguido nuevas imágenes de los tres venezolanos que se hospedaron junto con el asesino Luis Obispo Díaz en Caraz. Los cuatro llegaron el miércoles 16 de septiembre al mismo hospedaje para ejecutar el plan de asesinato de 'China Polo'. Pese a los intentos de Ronald Toro Ardila de desvincularse del homicidio, está probado que él financió y monitoreó a sus compatriotas desde Lima para segar la vida de Susy Aponte Polo.

Dieron de alta al homicida Luis Obispo Díaz

  • Ronald Toro Ardila admitió que se comunicaba con su hermana Alexandra Toro y su pareja Adrián Azuaje, quienes estuvieron con el asesino Luis Obispo en Caraz para ejecutar el plan criminal contra 'China Polo'.
  • “¿Con qué frecuencia usted se comunica vía celular con su media hermana Alexandra Toro y Adrián Azuaje?”, le preguntó la policía. “Rara vez nos comunicábamos por el aplicativo de WhatsApp”, respondió.
  • El fiscal Raúl Godo Sedán ha solicitado por vía judicial el levantamiento de las comunicaciones de los dos teléfonos celulares de Ronald Toro, lo que permitirá saber quiénes son sus contactos frecuentes y contribuirá a identificar a la mujer conocida como Geraldine o 'Gocha' que lo contrató para asesinar a 'China Polo'.
  • Al cierre de edición, fuentes policiales informaron que el sicario Luis Obispo Díaz fue dado de alta por los médicos del hospital Víctor Romero Guardia de Huaraz, y que fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Huaraz. Obispo recibió tres impactos de bala.

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