Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas

En su última sesión, la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio y postergar la votación del predictamen elaborado por la mesa técnica, que planteaba rechazar y enviar al archivo la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo.

La decisión se tomó luego de que las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular presentaran tres textos sustitutorios con el objetivo de alcanzar un consenso que permita otorgar facultades al Gobierno, pero limitadas

