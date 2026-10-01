Comisión de Constitución EN VIVO: diputados debaten textos sustitutorios planteados por tres bancadas
Bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular presentaron textos sustitutorios ante el pedido de facultades hecho por Keiko Fujimori.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se reúne HOY para continuar con el debate por el pedido de facultades hecho por el Gobierno de Keiko Fujimori. En esta sesión, se espera que los congresistas debatan los textos sustitutorios presentados por las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular.
Comisión de Constitución EN VIVO:
Alfonso López Chau señala que bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio en conjunto sobre facultades
De acuerdo con Alfonso López Chau, quien conversó con el medio Epicentro, este viernes se presentará un texto sustitutorio elaborado de manera conjunta por las bancadas de oposición de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación.
Debaten textos sustitutorios de las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular
En su última sesión, la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio y postergar la votación del predictamen elaborado por la mesa técnica, que planteaba rechazar y enviar al archivo la solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo.
La decisión se tomó luego de que las bancadas del Partido del Buen Gobierno, Obras y Renovación Popular presentaran tres textos sustitutorios con el objetivo de alcanzar un consenso que permita otorgar facultades al Gobierno, pero limitadas