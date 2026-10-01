Comisión de Constitución aprueba dictamen de pedido de facultades solo en seguridad y Fenómeno El Niño
El texto sustitutorio fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. El siguiente paso será su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Delegación de facultades dio un paso hacia su aprobación | Composición: LR.
El texto sustitutorio se ha aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. Luego se debatirá en el Pleno de la Cámara de Diputados.
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