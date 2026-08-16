Asalariados de la muerte: van 722 casos de sicariato registrados en la fiscalía

Saul Jiménez Rodríguez, sicario que asesinó al gerente de un "car wash" en SJL.

Saul Jiménez Rodríguez, sicario que asesinó al gerente de un "car wash" en SJL.

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Se acercan a sus víctimas, como sombras, sin que noten su presencia. Le apuntan y, en cuestión de pocos segundos, disparan varios tiros. En medio del desconcierto por el impacto del crimen, logran darse a la fuga. Pueden actuar solos o con cómplices. A pie, en motos o en automóviles.

Una secuencia similar se repite a diario en distintas ciudades del país. Los homicidios en manos de sicarios no son solo una postal de la ciudad. Tampoco son exclusivos de barrios vulnerables.

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De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público, son 722 los delitos de sicariato denunciados y registrados por esa entidad en el territorio nacional (según el distrito fiscal), entre enero y junio de 2022 hasta lo que va de 2026.

En ese período de 2022 se contabilizaron 100 crímenes por sicariato, en 2023 fueron 121, en 2024 y 2025 se registraron 185 cada año. Pero en 2026 se han reportado hasta el momento 131 asesinatos por encargo, lo que equivale a 22 por mes.

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En los primeros siete meses de este año se registraron 1.241 homicidios, de ellos 873 fueron cometidos con armas de fuego, de acuerdo con los datos oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Hay una reducción del 5% con respecto a los 1.307 asesinatos investigados en el mismo periodo en 2025, sostiene el analista de datos, Juan Carbajal.

Pero, asegura, si todo sigue al mismo ritmo, este año el país volverá a fracasar en el empeño de reducir la violencia en las calles.

solo del 28 de julio al 10 de agosto, durante la gestión de la flamante presidenta de la República, Keiko Fujimori, han ocurrido 81 homicidios, de los cuales 62 (76,5%) fueron causados por proyectiles de armas de fuego.

Los deudos de las víctimas se quejan de que con frecuencia sólo capturan a los autores materiales y no llegan a quienes los contratan.

En los últimos seis meses la Policía Nacional informó sobre diferentes episodios en los que la investigación determinó que los autores de los asesinatos fueron personas que habían sido contratadas para dicho fin.

En varios casos se logró identificar y juzgar a los atacantes, muchos de ellos extranjeros.

Un crimen en un 'car wash'

Uno de los hechos que más repercusión tuvo recientemente fue el asesinato del gerente general del 'car wash' (lavadero de vehículos) 'Aló Jhons', Jonathan Santos Carrasco, de 48 años, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con la tesis fiscal, se presume que Santos mantenía una relación clandestina con Paola Gamonal Quiliche. Al enterarse del vínculo de su pareja, Jair Maraví Inga, alias 'Farruco', ordenó la ejecución de Jonathan Santos.

Ocurrió el 5 de agosto del 2025. Ese día, el dueño del negocio estaba sentado sobre un sofá cuando entró una mujer y luego la siguió un venezolano que le disparó varias veces. Saúl Jiménez Rodríguez, el sicario, fue detenido y confesó el homicidio.

—¿Qué pasó ese día en el “car wash”?

“-No sé, jefe. Se me nubló la mente, me dejé llevar por la necesidad. Mi mujer estaba en el hospital, perdiendo líquido amniótico, parecía que iba a perder el bebé”, trató de explicar el asesino.

“-¿Cuántos tiros le diste?”, preguntó la policía.

“-Fueron varios”, contestó.

“-¿El arma, quién te la dio?”

“-El ‘gordo’”, dijo.

“-¿Cuánto te pagó?”.

“-Me dijo que me iba a ayudar, pero nunca me dio nada”, respondió.

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Por este caso, la fiscalía obtuvo una prisión preventiva de 18 meses contra cinco personas por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de sicariato. Estos, de forma concertada y organizada, planearon acabar con la vida del empresario Jonathan Santos.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía por los homicidios van marcando una ruta que evidencia las líneas comunicantes entre el imperio criminal y la delincuencia organizada.

Las bandas criminales utilizan a los sicarios contra cualquiera que les resulte incómodo. Pero cuando sus blancos están en Lima Metropolitana, lo que hacen es recurrir a las denominadas “oficinas” (celdas en los penales) para contactar a “faites” que saben donde están los que venden sus servicios al mejor postor y no meditan sobre las consecuencias, sostiene el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, el general PNP Víctor Revoredo.

“No me pagó una deuda”

Si algo ha quedado claro con el asesinato de Giancarlo Zegarra Cuadros, 'Careca', es el “boom” del sicariato. Fortalecidos por el incremento de la extorsión, el narcotráfico, la trata con fines de explotación sexual y el microtráfico desbordado, los delincuentes negocian a diario sobre la vida de cualquier persona que se interpone en sus planes, o son objeto de antipatía, competencia o furia.

En este caso, además de la captura del gatillero 'Dominick', sicario juvenil de 17 años, aún no hay pistas sólidas que apunten a quien ordenó la ejecución. Inicialmente el adolescente declaró que perpetró el ataque porque “Careca” no le había pagado una deuda económica.

'Dominick' fue intervenido por la policía el 10 de abril cuando conducía una camioneta en el Rímac. Entonces le encontraron una pistola Smith & Wesson y drogas.

Pero, había otro caso que llamó la atención. La policía lo vinculó con el robo de ocho lingotes de oro ocurrido el 22 de marzo en la Costa Verde.

Hijo de Diego Oré León, cabecilla de la banda criminal 'Los Charlies de Breña' que purga condena por robo agravado, el adolescente 'Dominick' arrastra un historial de presuntos delitos que incluye intervenciones por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Por esos casos ya había sido capturado y liberado. Su madre dijo a un medio que “es un chico muy noble”.

Más de 3.400 presos por asesinatos

Pero, frente a los más de 1,200 homicidios de este año –muchos de ellos, si no la mayoría, a manos de sicarios– la justicia está lejos de funcionar con la celeridad que hemos visto en otros casos.

Al mes de mayo último, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), había 105.939 presos intramuro en las cárceles del país. De ellos, 39.330 están procesados y 66.609 sentenciados.

De este total, 3.411 reclusos, es decir el 3,22%, están por homicidio calificado (asesinato). De ellos 1.085 están procesados y 2.336 sentenciados. En cambio, de los 6.267 presos extranjeros, 169 están por homicidio calificado (asesinato) y 44 por sicariato.

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Marco Romero Silva, “Niche”, es un sicario de 23 años. Habla sin culpa ni arrepentimientos. Para él, la muerte era “el pan de cada día”: se convirtió en ese fantasma que pisaba los talones a sus víctimas. “Cobré S/1.000 por cada muerto”, confesó tras ser detenido en Trujillo.

Por un crimen en Lima se pagan entre S/200 y US$20.000. Al sicario que se desplaza en moto se le dice “gatillero” o “pato”, y al que conduce, “piloto”.

“Coronar la vuelta”, “traquetear”, “sapo”, “camellar” o “dar piso”, son expresiones que se escuchan a los delincuentes extranjeros. Algunas palabras son comunes modismos colombianos o venezolanos, y otras son frases acuñadas por sicarios al servicio de los extorsionadores, como la tristemente célebre: “plata o plomo”.

Uno de los últimos episodios ocurrió en Trujillo, donde cuatro piuranos fueron asesinados por no pagar cupo de S/80 semanales. Las víctimas eran trabajadores de construcción civil, naturales de Piura, y fueron atacados a balazos cuando se encontraban reunidos en los exteriores de una bodega, en el sector Alto Salaverry, en Trujillo. El sicariato, una pelea que están perdiendo los peruanos.