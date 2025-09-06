HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo?
Política

¡Los tratados se respetan!: Carlincatura compara escenarios de los fallos de la Corte IDH y Corte de la Haya

Carlín destaca la contradicción del Ejecutivo al desacreditar resoluciones internacionales en derechos humanos, mientras exige el respeto a acuerdos que benefician a Perú.

Carlos Tovar compara los escenarios en el que Perú respeta los tratados internacionales. Foto: composición LR
En la Carlincatura de hoy viernes 6 de setiembre, Carlos Tovar compara los escenarios ante los fallos internaciones y coloca a la presidenta Dina Boluarte en la frontera con Chile, rechazando los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por considerarlos “injerencia”. Frente a ella, el presidente del país vecino, Gabriel Boric, le responde que podría usar la misma lógica para desconocer el fallo de la Corte de La Haya sobre los límites marítimos, pero aclara que no lo hará porque “los tratados se respetan”. Con esta comparación, Carlín señala la contradicción del Ejecutivo al intentar desacreditar resoluciones internacionales que cuestionan sus acciones en materia de derechos humanos, mientras exige a otros países acatar los acuerdos que favorecen al Perú.

Carlincatura de hoy, sábado 6 de setiembre de 2025.

