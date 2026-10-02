El youtiao es un desayuno tradicional chino que, aunque tiene un aspecto dorado similar al churro. Este plato destaca por su textura crocante y esponjosa. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

El youtiao es un desayuno tradicional chino que, aunque tiene un aspecto dorado similar al churro. Este plato destaca por su textura crocante y esponjosa. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Su aspecto dorado y alargado puede hacer pensar en un churro recién salido del aceite. Sin embargo, el primer bocado revela una diferencia: tiene un sabor ligeramente salado y suele acompañar el desayuno. Se llama youtiao, una preparación tradicional en China que la cocinera y autora Zoe Yang describe en 'The Kitchn' como una masa frita ligera, formada por dos piezas unidas.

El parecido con el dulce conocido en Perú también cambia al mirar lo que se sirve junto a este. En lugar de una cobertura azucarada, puede llegar a la mesa con bebida de soya o congee, unas gachas elaboradas con arroz. Judy Leung, coautora del recetario 'The Woks of Life', lo presenta como uno de los favoritos de las mañanas en la nación asiática y recoge distintas combinaciones habituales.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Así es el “gemelo” del churro peruano: ¿cómo se consume en China?

El youtiao es una masa frita oriental que destaca por su volumen, porosidad interna y cubierta crocante. A diferencia de la versión dulce peruana con surcos, esta preparación china posee una forma lisa producto del estirado artesanal. Según Yang, el secreto radica en lograr un interior elástico cuyas dos mitades logren desprenderse con facilidad tras pasar por aceite caliente.

Durante los desayunos tradicionales, esta pieza crocante acompaña frecuentemente al congee, un plato suave que genera un contraste único de texturas. Asimismo, resulta habitual sumergirlo en leche de soya tibia para que absorba el líquido, o combinarlo con panes shaobing y arroz glutinoso, costumbres ampliamente documentadas por la plataforma gastronómica 'The Woks of Life'.

Las aplicaciones culinarias de ese alimento se extienden a lo largo de diversas regiones asiáticas. En la gastronomía cantonesa destaca el zhaliang, una especialidad de dim sum donde el bocadillo se envuelve en una lámina de arroz y se baña con salsa dulce de soya. La autora Judy Leung señala sobre esta receta: "Esta combinación reúne una cubierta suave y un centro crocante".

¿Cuál es la verdadera historia de los churros y cómo se preparan?

La receta clásica combina harina de trigo, agua, sal y leudantes. La cocinera Zoe Yang añade polvo de hornear, bicarbonato y huevo para mejorar la textura de la masa. Tras amasar, reposar y dar forma a las tiras de masa, la mezcla entra en aceite caliente. El portal 'The Woks of Life' aconseja voltear cada pieza durante la fritura para lograr un dorado perfecto.

El origen de esa preparación genera un intenso debate entre especialistas. Varias hipótesis sugieren que navegantes portugueses importaron desde China el youtiao hacia la península ibérica. No obstante, la historiadora Miranda Brown, docente en la Universidad de Michigan, desmiente aquella versión por falta de evidencias escritas. “Todavía no he visto que se cite a algún europeo del siglo XVI o XVII afirmando que los churros ‘vinieron de tierras extranjeras’”, sostuvo.

Europa ya contaba con alimentos fritos similares mucho antes del contacto con Asia. En El Comidista, de El País, la experta gastronómica Ana Vega menciona la existencia previa de recetas tradicionales como el cohombro. De aquel modo, calificar al youtiao como "gemelo" del producto español responde a una simple semejanza visual, sin confirmar una ascendencia culinaria real.