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Augusto Thorndike vuelve a maltratar a trabajador en vivo y desata indignación: “Quiero café”

El presentador Augusto Thorndike volvió a perder los papeles durante el noticiero de Willax e impidió que su compañera Alvina Ruiz continuara con el desarrollo del programa.  

Augusto Thorndike y Alvina Ruiz en el noticiero del canal. Foto: Composición LR/Willax.
Augusto Thorndike y Alvina Ruiz en el noticiero del canal. Foto: Composición LR/Willax.
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Augusto Thorndike volvió a maltratar a un integrante de su equipo de trabajo en pleno noticiero de Willax, esta vez porque su taza no tenía café. El presentador no dudó en reclamar en vivo e interrumpió en varias ocasiones a su compañera Alvina Ruiz, quien intentaba dar paso al primer informe del programa. "Quiero café, ¿me van a dar café o no me van a dar?", expresó el comunicador bastante incómodo durante la emisión de 'Al día con Willax'.

Cabe recordar que Thorndike genera indignación nuevamente luego de que, hace solo unos días, tuviera humillantes palabras hacia un camarógrafo de su programa por realizar movimientos rápidos con su cámara durante un enlace en vivo. La reacción del presentador fue muy criticada, pues incluso exigió que el trabajador fuera despedido. El hecho también fue condenado por medios internacionales y por el Colegio de Periodistas de Lima.

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Augusto Thorndike vuelve a maltratar a trabajador en vivo por no darle café

En plena emisión del noticiero 'Al día con Willax', Augusto Thorndike manifestó en reiteradas ocasiones su molestia porque no tenía café en su taza. El conductor insistió en su reclamo, evitando que Alvina Ruiz iniciara con el primer informe del programa.

"¿Vamos a hacer otro escándalo internacional? Me contestas, Francis. Sí me voy a volver a hacer viral. Quiero café, ¿quién me lo va a dar? Me respondes", manifestó el periodista mientras su compañera intentaba continuar con el noticiero. Sin embargo, Thorndike interrumpía a su compañera.

"Arreglamos las cosas, por favor, fuera de pantalla", le advirtió el comunicador a su trabajador. Finalmente, Alvina Ruiz pudo iniciar con el desarrollo del noticiero. La actitud del periodista generó nuevamente críticas en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron la forma en que se dirigió a uno de los integrantes de su equipo que está detrás de cámaras.

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Augusto Thorndike maltrata verbalmente a camarógrafo en vivo

Augusto Thorndike protagonizó un polémico momento en vivo durante el noticiero que conduce, luego de mostrar su fastidio por los movimientos de cámara durante un enlace en vivo. El periodista aseguró que estos cambios de plano le estaban provocando mareos.

Frente a esto, decidió cortar el despacho y exigió el despido del camarógrafo. "Me mareo, Maricarmen, me mareo. Ya, cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisas. Gracias", señaló Thorndike.

 

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