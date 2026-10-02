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Universitario vs Gerdau Minas EN VIVO: hora y canal del partido por las semifinales de la Copa Brasilia de Vóley 2026

El enfrentamiento por las semifinales de la Copa Brasilia de Vóley entre Universitario y Gerdau Minas se llevará a cabo a las 4.00 p. m. (hora peruana).

Universitario y Gerdau Minas se enfrentan por la Copa Brasilia de Vóley. Foto: Universitario Vóley/Gerdau Minas/composición LR
Universitario y Gerdau Minas se enfrentan por la Copa Brasilia de Vóley. Foto: Universitario Vóley/Gerdau Minas/composición LR
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Universitario vs Gerdau Minas EN VIVO juegan HOY viernes 2 de octubre, desde las 4.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Brasilia de Vóley. El partido contará con transmisión por TV a cargo del canal Metrópoles Esportes. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro crema afrontará uno de sus primeros partidos de la temporada 2026/2027. Universitario de Deportes se medirá ante Gerdau Minas por las semifinales de la Copa Brasilia de Vóley. El equipo de Belo Horizonte es uno de los equipos más fuertes de su país, incluso culminó en el segundo lugar de la tabla en el último campeonato local.

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¿A qué hora juegan Universitario vs Gerdau Minas por la Copa Brasilia de Vóley 2026?

En territorio nacional, el partido Universitario vs Gerdau Minas por las semifinales de la Copa Brasilia de Vóley se jugará desde las 4.00 p. m. Conoce la guía de horarios para otros países.

  • México: 3.00 p. m.
  • Colombia y Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.
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¿Dónde ver Universitario vs Gerdau Minas por la Copa Brasilia?

El enfrentamiento entre peruanas y brasileñas será transmitido EN VIVO por televisión a través del canal de YouTube de Metrópoles Esportes.

¿Cómo ver Universitario vs Gerdau Minas ONLINE?

Si deseas ver el Universitario vs Gerdau Minas online gratis por internet, puedes seguir la cobertura del duelo a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

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