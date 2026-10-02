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López Aliaga usa su cierre de campaña para amenazar a Piero Corvetto: “No voy a parar hasta meterlo en la cárcel”

El candidato a primer regidor también mencionó que el próximo miércoles 7 de octubre se presentará ante el juez y llevará toda la evidencia sobre el supuesto fraude electoral de las últimas elecciones presidenciales.

López Aliaga usa su cierre de campaña para amenazar a Piero Corvetto: “No voy a parar hasta meterlo en la cárcel”
López Aliaga usa su cierre de campaña para amenazar a Piero Corvetto: “No voy a parar hasta meterlo en la cárcel”
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Rafael López Aliaga, aprovechó su discurso de cierre de campaña, para amenazar nuevamente a Piero Corvetto, ex jefe de la ONPE, por supuestamente haber sido parte de un fraude electoral en las elecciones presidenciales 2026.

Sobre un escenario ubicado en la avenida de la peruanidad, en Jesús María, López Aliaga aseguró que sus propuestas de gobierno para la presidencia de este 2026 provocó que quisieran “robarle” las elecciones.

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“¿Saben por qué me robaron las elecciones el 12 de abril? Fue porque empecé a hablar de tasas de interés. Ahí se han juntado varios millones de dólares y coimear a la ONPE, pero sí les digo algo …yo no voy a parar hasta meter en cárcel durante 20 años a Corvetto, a toda su mafia y a la ONPE”, exclamó.

Además, añadió que el próximo miércoles 7 de octubre se presentará ante el juez y llevará toda la evidencia sobre el supuesto fraude electoral.

Amenazas de López Aliaga contra Corvetto

No es la primera vez que López Aliaga amenaza a Corvetto.

Durante el proceso electoral para la presidencia, anunció acciones penales contra Corvetto, quien entonces se desempeñaba como jefe de la ONPE, exigió su detención y lo amenazó con prisión.

Antes de las votaciones de primera vuelta, el líder de Renovación Popular ya había atacado públicamente a Corvetto.

En una entrevista con Canal N, López Aliaga cuestionó a Corvetto por la entrega de copias físicas de las actas electorales de la segunda vuelta de 2021 a Fuerza Popular y por el cobro de S/17 millones establecido para acceder a ellas. “Si me hacen eso a mí, voy a ver las oficinas y no sé si quede vivo”, dijo.

Cuando fue consultado por dicha expresión, Corvetto evitó la confrontación: “No le voy a contestar a ningún político que esté en campaña”.

Posteriormente, durante la jornada electoral, ante los problemas de distribución del material electoral y los retrasos en la instalación de mesas de sufragio, López Aliaga anunció acciones penales contra el jefe de la ONPE.

El mismo domingo 12 de abril presentó una denuncia ante el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, por presunta omisión de funciones y permanente estado de flagrancia. Además, solicitó expresamente “la detención inmediata” de Piero Corvetto.

Los siguientes días continuó con agresiones verbales. Durante una manifestación frente a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), López Aliaga volvió a exigir la intervención de la Fiscalía y la Policía Nacional contra Corvetto.

Pidió al fiscal de la Nación y al entonces jefe de la Policía Nacional, Óscar Arriola, que ordenaran su detención. Además, sostuvo que el exjefe de la ONPE debía terminar en prisión y “enmarrocado de una vez”.

Después, el 23 de abril, dijo: “El señor Corvetto va a terminar veinte años en la cárcel y yo me voy a encargar de eso, voy a perseguirlo hasta que se muera”.

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