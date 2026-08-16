Madre de Dios: Ofensiva contra la minería ilegal causa S/ 26 millones de pérdidas a redes criminales

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En una decisiva operación fluvial y terrestre miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú lograron impedir el desarrollo de una intensa actividad de minería ilegal en los sectores de Balata, Huacapún, Isla Córdova, Delta Uno, próximo a la Reserva Comunal Amarakaeri, y el sector A8, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, en el distrito de Inambari, región Madre de Dios.

Fueron cinco días de operaciones continuas que permitieron destruir infraestructura y maquinaria valorizada en más de S/26 millones.

TE RECOMENDAMOS MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante las intervenciones se neutralizaron 36 campamentos mineros rústicos, 37 pozas, 34 balsas, 82 motores, 35 tolvas, cinco dragas, que operaban sin autorización en el sector, generando graves consecuencias en los recursos naturales.

Cabe mencionar que la minería ilegal en esa región amazónica tiene un impacto devastador en las fuentes hídricas y el medio ambiente. La explotación desmedida de minerales provoca la deforestación de bosques nativos, altera los ecosistemas y contamina los cuerpos de agua con metales pesados y sustancias tóxicas.

PUEDES VER: Fiscal vinculado a minería ilegal purgará 16 meses de prisión preventiva

Además, estas actividades ilegales socavan la seguridad y el bienestar de las comunidades locales, generando conflictos y degradando la calidad de vida de los pobladores.

La intervención fue ejecutada mediante un esfuerzo articulado del Comando Operacional del Sur, a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía y la Aviación del Ejército; las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú y representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).

Miembros del CCFFAA explicaron que en el terreno, la dinámica operativa se ejecuta bajo una estricta complementariedad institucional: la FEMA otorga la legalidad y el marco procesal a las intervenciones; la Policía Nacional lidera la interdicción; mientras que el personal militar y las fuerzas especiales policiales brindan la seguridad perimétrica, control de accesos y cobertura táctica.

Esta ofensiva marca un punto de quiebre frente a las operaciones de años anteriores. Históricamente, las fuerzas del orden realizaban incursiones diurnas, dinamitaban el material localizado y abandonaban el área, lo que permitía a los extractores reingresar a las pocas horas para reactivar pozas o reemplazar motores.

Hoy, los efectivos del orden han implementado puestos de comando avanzados fijos, destacando la Base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, consolidando la presencia armada en el terreno de manera ininterrumpida.

PRESENCIA MILITAR PERMANENTE

La estrategia operacional incorpora puestos de comando avanzados, entre ellos la base Fátima y posiciones tácticas en Balata y Delta 1, que permiten mantener presencia permanente de las fuerzas del orden en sectores estratégicos y consolidar progresivamente las áreas intervenidas.

“Con el puesto de comando avanzado en Fátima estamos consolidando el control del territorio y fortaleciendo la presencia permanente del Estado mediante sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Esta capacidad nos permite sostener las operaciones, impedir la reactivación de los enclaves ilegales y reducir progresivamente el espacio de acción de quienes depredan nuestra Amazonía. Cada zona recuperada fortalece la seguridad de las comunidades y reafirma un principio fundamental: el territorio se controla, se protege y se preserva para todos los peruanos.” afirmó el general de brigada Víctor Manuel Cotrina Pérez, comandante general de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, del Ejército del Perú.

PUEDES VER: Detienen a fiscal y a tres policías que integrarían red criminal de minería ilegal

Esta presencia sostenida fortalece el control territorial y dificulta la recuperación de maquinaria, la reactivación de pozas y el restablecimiento de las actividades ilegales después de las intervenciones.

CAPACIDAD AEROMÓVIL

El empleo de helicópteros de la Aviación del Ejército constituye, asimismo, un componente decisivo para ingresar a sectores de difícil acceso de la selva sur y preservar el factor sorpresa durante las operaciones.

Las inserciones helitransportadas permiten reducir los tiempos de desplazamiento de las patrullas y alcanzar los objetivos antes de que la maquinaria pueda ser retirada, desmontada u ocultada.

“El empleo de los helicópteros permite realizar estas operaciones de manera rápida y coordinada. No damos tiempo para retirar las maquinarias y, en coordinación con la Fiscalía y la Policía, se concreta la interdicción. La Aviación del Ejército está disponible las 24/7 para apoyar las operaciones.”, explicó el comandante EP Carlos Barrenechea Tito, piloto de una de las aeronaves empleadas en la misión.

La efectividad de las intervenciones también se sustenta en el trabajo previo de inteligencia desarrollado con participación del SERNANP y la Policía Nacional, identificando previamente las zonas de actividad ilícita para orientar el despliegue hacia objetivos determinados.

Las últimas intervenciones forman parte de una estrategia sostenida del Estado peruano, mediante las fuerzas del orden contra la minería ilegal en Madre de Dios. Desde enero de 2026, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han ejecutado más de 172 acciones militares y de interdicción, generando una afectación económica acumulada superior a S/1.000 millones a las redes dedicadas a esta actividad ilícita.

LA PAMPA: HALLAN DOS CADÁVERES

Entre tanto, un equipo especial contra el crimen organizado de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, que desarrollaba operaciones y técnicas, como videovigilancia, contra una banda criminal vinculada a la minería ilegal, sicariato, extorsión y otros delitos, fue interceptado, cercado y atacado por unos 15 sujetos que emplearon fusiles y explosivos.

Ante ese peligro real para sus vidas, los policías repelieron el ataque. La superioridad numérica y el poder de fuego de los agresores obligaron a dos efectivos a internarse temporalmente en la espesura de la selva para ponerse a buen recaudo.

Paralelamente, otros tres policías que desarrollaban labores de contención en un vehículo particular, también fueron atacados a balazos. Varios de los proyectiles impactaron en la carrocería. Los tres efectivos, según se informó, tenían chalecos antibalas y resultaron ilesos. Ellos de inmediato participaron en la búsqueda de sus dos compañeros.

Estos dos efectivos permanecieron resguardados en la zona hasta que retornaron con diversas lesiones en la cabeza. Fueron atendidos en un centro de salud y están fuera de peligro.

PUEDES VER: Madre de Dios: Demanda de combustible llegó a ser 8 veces mayor que el promedio nacional

Frente a esta situación la PNP reforzó el cerco operacional en el sector. A las 6.00 a. m. del 15 de agosto personal de la División de Extorsiones de la Dirincri, de la Dirección de Operaciones Especiales y de la Dirección de Inteligencia intervinieron un inmueble en el kilómetro 115 de la Interoceánica, en La Pampa.

Ahí fueron detenidos tres presuntos integrantes de la red criminal, se incautó una motocicleta, ocho celulares, cartuchos de explosivos y municiones.

Pero, a inmediaciones de dicho inmueble fueron hallados dos cadáveres en proceso de identificación.

La PNP informó que como parte del avance de la investigación y luego de actos de reconocimiento físico y fotográfico, existen elementos que permiten establecer preliminarmente que dichos sujetos habrían integrado el grupo armado que atacó horas antes a los efectivos de la Dirección de Medio Ambiente.

Precisaron que la identidad definitiva de estas personas, las causas de sus fallecimientos y las circunstancias en que se produjeron serán establecidas. “No corresponde adelantar conclusiones mientras estas investigaciones continúen”, aseguraron a través de un comunicado.

Recordaron que el 6 de julio se produjo otro enfrentamiento armado entre policías y la misma organización criminal, resultando dos delincuentes abatidos y 21 capturados a quienes se les incautó 19 fusiles, seis minas antipersonales y otras evidencias incriminatorias.