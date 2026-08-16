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Familiares de peruanos en EE.UU. piden a Cancillería su intervención: quedarían abandonados en frontera con México

Los familiares de Christian Ramírez Centeno y Daniel Ramírez Ávila indicaron que ambos se encuentran detenidos en el Centro Correccional Diamondback (Diamondback Correctional Facility).

Familiares también pidieron ayuda al Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Composición/LR
Familiares también pidieron ayuda al Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Foto: Composición/LR
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Los familiares de dos peruanos en el extranjero —Christian Ramírez Centeno (21) y Daniel Ramírez Ávila (49)— solicitaron a la Cancillería intervenir en su situación luego de haber sido detenidos en Estados Unidos.

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Durante una entrevista en RPP, los familiares aseguraron que las autoridades estadounidenses podrían abandonar a sus parientes en la frontera entre México y Estados Unidos.

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Según la hermana de Ramírez Ávila, Sarita Ramírez, los detenidos se encuentran en las instalaciones del Centro Correccional Diamondback (Diamondback Correctional Facility), en Oklahoma. Asimismo, indicó que el último sábado tuvieron una última comunicación alrededor de las 7.30 p. m., en la que su hermano le explicó sobre su delicada situación. Precisó que la llamada se realizó tras 72 horas sin saber nada de sus familiares.

"Él habló directamente con su cuñada, dijo que por favor hagan algo porque lo iban a dejar a los dos en México, lo iban a deportar en la frontera con México. Desde el día 5 de agosto nos encontramos sumamente desesperados; solicitamos que el Consulado del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería o alguna entidad que nos pueda ayudar para que puedan acompañarlos en todo este proceso. Que no los dejen solos, por favor, para poder salvaguardar la integridad de mi hermano y de mi sobrino. Que nos garantice, por favor, su total seguridad durante todo este proceso como ciudadanos peruanos", narró.

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De igual manera, la Ramírez aseguró que sus parientes se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, indicó que su sobrino cuenta con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

"Nosotros no nos hemos comunicado con mi hermano; yo me he comunicado con el Consulado, ya sea por WhatsApp o vía telefónica. Me indicaron que espere la respuesta por correo electrónico y lo que me dijeron es que habían conversado con mi hermano y él le había dicho que estaban bien", acotó a su relato Ramírez, quien reveló que sus familiares se encuentran en el país americano desde el 2022.

Por otro lado, Ramírez sostuvo que Daniel tenía una constancia que le daba acceso a poder trabajar. Sin embargo, explicó que tenía una cita para realizar un trámite el 3 de agosto, pero, por una desatención, creyó que esta estaba programada para fines de mes. Por ello, no acudió a la corte de inmigración.

"Es ahí donde, él regresando a su domicilio con mi sobrino, lo intervienen. Nuevamente solicito al consulado que nos puedan ayudar. El consulado de Perú en Dallas, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería. Queremos que ellos estén pendientes en la frontera, para que ellos puedan regresar a nuestro país", dijo.

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