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Julián Pérez, diputado de JP, omitió condena por robo agravado en su declaración jurada

El parlamentario ingresó al penal de Yanamilla en 2001 por el hurto de motosierras destinadas a comunidades agrícolas de Ayacucho. Recibió una sentencia con ejecución suspendida y salió libre ese mismo año.

Diputado estuvo preso en el penal de Ayacucho en 2001. Foto: composición LR
Diputado estuvo preso en el penal de Ayacucho en 2001. Foto: composición LR
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El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, no consignó en su declaración jurada una condena que recibió en 2001 por el delito de hurto agravado. Así lo revelan documentos judiciales difundidos por el programa 'Panorama', que muestran su ingreso al penal de Yanamilla, en Ayacucho, cuando el hoy congresista tenía 26 años. El caso corresponde al robo de motosierras y otras herramientas que pertenecían a la empresa WinRock International y que estaban destinadas a comunidades agrícolas de la región.

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Los documentos detallan que un juzgado dictó mandato de detención contra Pérez Malqui en julio de 2001. El entonces procesado permaneció recluido varios meses. Salió del penal el 14 de diciembre de ese año, después de que el Poder Judicial le impusiera una sentencia con ejecución suspendida. Es decir, no volvió a prisión, pero la condena quedó registrada.

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Ese antecedente no aparece en la declaración jurada que Pérez Malqui presentó para asumir su curul. La ausencia de este dato abre una duda legal: si el hoy legislador tenía o no la obligación de reportar esa sentencia al momento de postular. 'Panorama' planteó esa interrogante en su reportaje y buscó una respuesta del propio diputado.

Pérez Malqui evitó pronunciarse. Durante las consultas realizadas por el programa periodístico, el parlamentario no dio explicaciones sobre los documentos ni sobre su paso por el penal de Yanamilla. Tampoco se refirió a los otros señalamientos que pesan en su contra y que salieron a la luz junto con este caso.

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Otros antecedentes judiciales de Julián Pérez: lesiones culposas y violencia física y psicológica

El hurto agravado de 2001 no es el único proceso que enfrenta Pérez Malqui. Los documentos revelados por 'Panorama' incluyen un segundo ingreso al penal, esta vez en febrero de 2024, por el delito de lesiones culposas en agravio de un menor. Este caso es más reciente y ocurrió cuando el hoy diputado ya tenía una trayectoria política activa.

A esto se suma una denuncia vigente por presunta violencia física y psicológica contra su expareja. Ninguno de estos casos figura mencionado por el legislador en sus espacios públicos.

Un testigo consultado por el programa dijo haber compartido tiempo con Pérez Malqui dentro del penal de Yanamilla en 2001. Según ese relato, el hoy congresista participaba en actividades deportivas durante su reclusión. Ese testimonio refuerza la documentación judicial y confirma su permanencia en el establecimiento penitenciario aquel año.

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