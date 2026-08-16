Poder Judicial rechaza habeas corpus de Pedro Castillo: opinión de la ONU no es vinculante para liberarlo

Pedro Castillo seguirá en prisión tras ser sentenciado a 11 años de cárcel por conspiración para rebelión. Foto: Poder Judicial.

Pedro Castillo seguirá en prisión tras ser sentenciado a 11 años de cárcel por conspiración para rebelión. Foto: Poder Judicial.

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El Poder Judicial rechazó la demanda de habeas corpus presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, mediante la cual buscaba anular la sentencia de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para rebelión, así como la vacancia, el levantamiento de su antejuicio político y la prisión preventiva dictada en su contra.

La jueza Ana Osorio Sosa, del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, desestimó los argumentos de la defensa de Pedro Castillo, que sustentó su pedido en la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. Este organismo concluyó que la detención del exmandatario fue arbitraria y recomendó su liberación.

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Sin embargo, para la magistrada, la opinión de la ONU “no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado peruano y que, por ende, incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno”.

Es decir, lo que indicó el Grupo de Trabajo de la ONU no tiene validez en la sentencia y procesos judiciales que se le siguen a Castillo.