Elecciones 2026: Keiko Fujimori solo acredita experiencia laboral como presidenta de Fuerza Popular

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De acuerdo con la información consignada por los candidatos presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Keiko Fujimori registra una sola experiencia laboral en su hoja de vida. Se trata de su cargo como presidenta de Fuerza Popular, función que, según declaró, desempeña desde 2013.

Además, la candidata señala haber sido fundadora de la agrupación política. Entre sus antecedentes también figura su paso por el Congreso de la República, donde ocupó una curul durante el periodo 2006-2011.

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Aunque registra una única experiencia laboral, Fujimori reporta ingresos elevados. Según la información presentada ante el JNE, percibió una remuneración bruta anual de S/271.853,45 proveniente del sector privado, lo que equivale a más de S/22.000 mensuales.

Fujimori también afirmó que se desempeña como docente en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, esta actividad no figura en la información presentada ante el JNE. Asimismo, de acuerdo con una respuesta remitida al programa 'Beto a Saber', la institución señaló que la candidata fujimorista únicamente cuenta con la condición de becaria.

Las experiencias laborales de Roberto Sánchez

Por su parte, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú y rival de Fujimori, consignó tres experiencias laborales ante el Jurado Nacional de Elecciones, además de dos cargos de carácter político.

Según su hoja de vida, Sánchez se desempeñó como gerente de Administración y Finanzas de la Municipalidad Provincial de Huaura durante 2017.

Posteriormente, fue gerente de Capital Humano de la Municipalidad Distrital de San Borja entre 2019 y 2020. Ese mismo año también ejerció como gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huaral.

Además, Sánchez cuenta con experiencia como ministro y congresista. Entre 2021 y 2022 encabezó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mientras que desde 2021 ejerce funciones como parlamentario.

En la actualidad, Sánchez acredita percibir S/224.945,83, lo que equivale a un sueldo mensual promedio de S/18.745, acorde con su puesto como parlamentario.

Las experiencias laborales de los vicepresidentes

Los integrantes de ambas fórmulas presidenciales también consignaron sus trayectorias laborales ante el JNE.

En el caso de Luis Galarreta, primer vicepresidente de Fuerza Popular, declaró haberse desempeñado como asesor independiente de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi entre 2020 y 2025. Durante ese mismo periodo también brindó asesorías a la Universidad César Vallejo.

Asimismo, fue asesor de la Universidad Señor de Sipán entre 2022 y 2025. Entre 2020 y 2021 trabajó como asesor en el Congreso de la República y posteriormente ejerció como parlamentario andino durante el periodo 2021-2026.

Por su parte, Analí Márquez, primera vicepresidenta de Juntos por el Perú, también registra experiencia en la gestión pública local. En 2018 fue asistente administrativa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. Al año siguiente asumió la jefatura de la Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Distrital de Llusco.

Posteriormente ocupó el mismo cargo en la Municipalidad Distrital de Quiñota entre 2020 y 2021. Entre 2023 y 2024 se desempeñó como especialista en promoción productiva, ambiental y social de la Municipalidad Distrital de Megantoni. En 2025 trabajó como abogada en la Municipalidad Distrital de Lurigancho.

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Miguel Ángel “Miki” Torres, segundo vicepresidente de Fuerza Popular, registra experiencia docente en tres universidades. Fue profesor de la Universidad de Lima entre 2006 y 2025, de la Universidad ESAN entre 2022 y 2025 y de la Universidad San Ignacio de Loyola entre 2018 y 2024.

Torres también fue congresista entre 2016 y 2021. Posteriormente continuó vinculado al Parlamento como asesor entre 2021 y 2025. Asimismo, declaró haber sido director académico de la Escuela Digital de la empresa Tres Puntas Producciones.

Dentro de Fuerza Popular, además, ha ocupado cargos como secretario nacional de Educación, Arte, Cultura, Innovación y Tecnología, así como apoderado de la organización política.

Finalmente, Brígida Curo, segunda vicepresidenta de Juntos por el Perú, declaró haberse dedicado a actividades agropecuarias en la comunidad campesina de Chillora entre 2006 y 2025.