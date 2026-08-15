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Keiko Fujimori y titular del Poder Judicial se reunieron para coordinar acciones contra la criminalidad

El premier Luis Galarreta y los titulares de Defensa, Interior y Justicia también estuvieron en la reunión.

Keiko Fujimori y Janet Tello se reunieron para coordinar acciones contra la criminalidad
Keiko Fujimori y Janet Tello se reunieron para coordinar acciones contra la criminalidad | Foto: X
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La presidenta Keiko Fujimori sostuvo este sábado una reunión de trabajo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas contra la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana, según lo indicó la mandataria mediante sus redes oficiales.

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El encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, se centró en el fortalecimiento del Sistema de Flagrancia, mecanismo que permite actuar de inmediato cuando alguien es registrado cometiendo un delito.

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Tello destacó que la mandataria respaldó a las unidades de flagrancia y valoró que se hayan abordado temas relacionados al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

La jueza suprema también reiteró la importancia de mantener una colaboración permanente entre los poderes del Estado, sobre todo en el actual contexto de lucha contra la inseguridad.

En la reunión también participaron el premier Luis Galarreta, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; el ministro del Interior, César Astudillo; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Janet Tello le pide a Fujimori respetar la independencia judicial

El pasado 4 de agosto, durante la ceremonia por el Día del Juez y la Jueza, Tello le solicitó a la mandataria ser consecuente con lo dicho durante su juramentación sobre el respeto a la independencia judicial.

"Nos preocupa, sin embargo, que su juramento solemne, es decir, su palabra, contraste frontalmente con voces recientes que, desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura, alientan peligrosas formas de intervención del Poder Judicial, las cuales son inadmisibles en un estado democrático", mencionó Tello.

La titular del Poder Judicial agregó además que “un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos a su cargo libres de presiones políticas o de cualquier otra índole", señaló.

Rospigliosi sigue denunciando jueces por aplicar control difuso en contra de leyes procrimen

El senador de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, pidió ante la JNJ la destitución de tres magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria: Miluska Cano López, Otto Verapinto Márquez y Helbert Llerena Lezama. Según Rospigliosi, inaplicaron la Ley de Lesa Humanidad y la Ley de Amnistía en un caso vinculado a la Masacre de Castro Castro.

El pasado 10 de julio, los magistrados condenaron a 15 años de prisión a cuatro efectivos de la PNP por el homicidio y las lesiones causadas durante ese hecho.

Rospigliosi sostuvo que la decisión desconoce lo resuelto por el Tribunal Constitucional, que declaró constitucionales ambas leyes. En su denuncia, calificó la sentencia como "un hecho muy grave en el ejercicio de la función jurisdiccional" cometida por los tres jueces.

Esta no es la primera vez que Rospigliosi denuncia a magistrados por no aplicar las normas que él mismo impulsó cuando fue congresista.

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