Procesión del Señor de los Milagros este sábado 3 de octubre: conoce la ruta y las calles cerradas
La Municipalidad de Lima implementará un operativo de seguridad con más de 1000 agentes y vigilancia por drones y cámaras, además de una ambulancia de emergencia disponible.
La primera procesión del Señor de los Milagros del mes morado se realizará este sábado 3 de octubre en el Centro de Lima, entre el mediodía y las 9:00 p. m. La jornada congregará a miles de devotos, por lo que se establecieron medidas para ordenar la circulación vehicular y acompañar el desplazamiento de los fieles.
La Municipalidad de Lima informó mediante una infografía las vías que integrarán el recorrido y los recursos previstos para la actividad religiosa. El despliegue contempla más de 1.000 agentes municipales y policías, además de vigilancia mediante drones y cámaras, así como una ambulancia de emergencia.
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Así será el recorrido de la primera procesión del Señor de los Milagros
El trayecto tendrá como punto de partida la Iglesia de las Nazarenas, ubicada en la intersección de la avenida Tacna y el jirón Huancavelica. Desde allí, la procesión avanzará por la avenida Tacna y continuará hacia la avenida Emancipación, antes de dirigirse al jirón Chancay.
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La ruta seguirá por el jirón Callao, donde volverá a cruzar la avenida Tacna, hasta llegar a la Iglesia Santa Rosa de Lima. Luego, el recorrido continuará por el jirón Conde de Superunda. El esquema también contempla un tramo por el jirón Huancavelica, con dirección hacia la avenida Tacna, correspondiente al retorno hacia la Iglesia de las Nazarenas.
El recorrido comenzará en la Iglesia de las Nazarenas, pasando por avenidas importantes, incluyendo Tacna y Emancipación, asegurando un tránsito ordenado para todos los participantes.
Cierres y despliegue de seguridad durante la jornada religiosa
Para facilitar el tránsito de los devotos y mantener el orden en las vías, se han dispuesto cierres y desvíos vehiculares durante el horario establecido para la procesión. La información difundida recomienda a quienes se movilicen por el Centro de Lima considerar la ruta con anticipación.
El operativo incluirá más de 1000 agentes municipales y policías. A este despliegue se sumarán drones y cámaras de videovigilancia para supervisar distintos puntos del recorrido, mientras que una ambulancia de emergencia estará disponible durante la actividad.
La infografía también contempla toldos móviles destinados a la atención de personas extraviadas. En el mapa se identifica, además, un dron sobre el jirón Chancay y una ambulancia en la intersección de la avenida Tacna con el jirón Callao como parte de los recursos previstos para el primer recorrido del Mes morado.