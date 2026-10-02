➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 2 de octubre, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este viernes. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 2 de octubre? Revisa el horóscopo de este viernes del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo hoy viernes 2 de octubre?
- Aries: Luego de un tiempo de espera logras cerrar ese acuerdo que te permitirá crecer laboralmente. Lee bien lo que estás por firmar y evitarás comprometerte con más lo que deseas asumir.
- Tauro: Te enteras del mal manejo económico que tenía esa persona con la que trabajas o te desarrollas en sociedad. Vas a recuperar el control de todos los procesos para que esto no vuelva a pasar.
- Géminis: Puedes recibir una propuesta para trabajar una alianza con personas con las que sientes que no encajas. No te comprometas y toma distancia, será lo mejor. En el amor, recupera tu seguridad.
- Cáncer: Ese proyecto que deseas desarrollar vincula una inversión fuerte de dinero que, por ahora, no estará a tu alcance. No te presiones y espera. En el amor, aclara las dudas que tiene tu pareja.
- Leo: Iniciarás una actividad con gran entusiasmo. El camino hacia tus proyectos se trazará más fácil y positivo de lo que habías imaginado. En el amor, recibirás mensajes que te generarán ilusión.
- Virgo: Evalúa el proceder de ese compañero o superior. Alguien está generando abusos sobre tu persona. Detéctalo y establece límites. En el amor, decides tomar distancia para analizar tus sentimientos.
- Libra: Un superior te presionará a realizar una actividad laboral que no conoces o manejar del todo. Te sentirás limitado en la estrategia y la acción, pero recibirás apoyo y todo estará bajo tu control.
- Escorpio: Será un día de ciertos imprevistos, donde tendrás la sensación que algunas cosas se escapan de tu control. No le des espacio a la incertidumbre y usa tu intuición para encontrar las salidas.
- Sagitario: No pierdas la paciencia y comprende que ese proceso tomará más tiempo del que habías calculado. Alterarte y reclamar no acelerará nada. En el amor, no discutas con la persona que amas.
- Capricornio: Recibes una buena noticia respecto a ese ascenso o aplicación laboral que realizaste. Se abren nuevas puertas para tu crecimiento. En el amor, espera y no presiones por un encuentro.
- Acuario: Esa alianza no ha sido positiva a nivel económico, pero gracias al apoyo de tu entorno lograrás préstamos de dinero y nuevas alternativas para tu crecimiento. Asistirás a un evento, te divertirás.
- Piscis: Analizar te permitirá ser más prudente en tus decisiones. Darás un paso atrás y no aceptarás ese nuevo reto laboral al considerarlo arriesgado. Lo relacionado a estudio traerá satisfacciones.