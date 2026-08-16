A pesar de tener la mayoría de las presidencias en las comisiones, el oficialismo se quedó con un sin sabor luego de que JP obtenga la presidencia de la comisión de Constitución en la Cámara Baja. Foto: difusión

A pesar de tener la mayoría de las presidencias en las comisiones, el oficialismo se quedó con un sin sabor luego de que JP obtenga la presidencia de la comisión de Constitución en la Cámara Baja. Foto: difusión

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El reparto de comisiones del Congreso respetó los acuerdos establecidos entre las seis bancadas, pero desde el oficialismo no se fueron del todo contentos, pese a quedarse con los grupos que más buscaban.

Una fuente del Congreso explicó a La República el trasfondo detrás del control de Fuerza Popular sobre la comisión de Constitución. Según esta fuente, el objetivo del oficialismo era no perder Constitución ni Justicia para blindarse frente a posibles reformas o revisiones sobre su gestión en el Congreso.

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Lograron su cometido en el Senado, pero en Diputados, ambas comisiones terminaron en manos de Juntos por el Perú y parte de la oposición.

La desazón se vio reflejada al momento de la votación. Según reveló el diputado César Holguín, vocero de Ahora Nación, Fuerza Popular fue la única bancada que votó en contra de la propuesta, sin presentar antes una opción alternativa de reparto.

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La otra bancada cercana al oficialismo, Renovación Popular (RP), también aspiraba a controlar comisiones distintas a las que terminaría presidiendo. Roxana Rocha, vocera de la bancada celeste, admitió que buscaban comisiones de mayor peso. "Definitivamente nos hubiera gustado presidir las comisiones de Constitución, Justicia y Presupuesto", reconoció.

RP terminó al mando de Defensa Nacional y Orden Interno, y de Modernización del Estado y Contraloría. Rocha las calificó como espacios clave para fortalecer instituciones y combatir la corrupción, y adelantó que las iniciativas legislativas de su bancada llegarán una vez instaladas las comisiones.

Por lo demás, una vez resuelto el reparto, las bancadas que no lograron la comisión que buscaban optaron por no insistir. "Ya tengo mi comisión, para qué voy a seguir peleando", ese fue el razonamiento de los voceros, según nuestra fuente. Esto coincide con el ánimo de algunos representantes de bancadas que declararon para este medio.

Daniel Barragán, vocero de Obras en el Senado, calificó el reparto como resultado de un acuerdo institucional entre bancadas. Su grupo se quedó con la presidencia de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo. "Trabajaremos para que nuestros recursos energéticos y mineros se traduzcan en desarrollo y mejores servicios para los ciudadanos, en especial de las regiones, con responsabilidad ambiental y reglas claras", afirmó.

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En la Cámara Baja, Holguín concordó en que el reparto se aprobó con el respaldo de casi todas las bancadas. "La distribución la hemos aprobado en mayoría, con Renovación Popular, Ahora Nación, JPP, Obras y Buen Gobierno", indicó.

Víctor Piñán, diputado de Obras, también se mostró conforme. Su bancada se quedó con las comisiones de Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Ética Parlamentaria. Destacó el simbolismo de la primera: "La comisión agraria ha sido por mucho tiempo una comisión cuyo presidente siempre era del fujimorismo", señaló. Adelantó además que su bancada ya trabaja en la revisión de la Ley Chlimper y recoge opinión de los órganos competentes.

Alejandro Mejía, politólogo: "El oficialismo obtiene una victoria pírrica"

Alejandro Mejía, politólogo y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, analizó el reparto para La República. Sostiene que el oficialismo obtuvo una "victoria pírrica" al asumir el mayor número de comisiones ordinarias en ambas cámaras. El motivo, explica, no fue la fuerza política del oficialismo, sino la fragmentación que lo obligó a ceder espacios frente a otras bancadas.

"En ambas cámaras, el oficialismo obtiene una victoria pírrica asumiendo el mayor número de comisiones ordinarias. Sin embargo, pierde protagonismo en la Cámara de Diputados, donde es relegado a comisiones de menor peso político", señaló Mejía. Para el politólogo, esa pérdida de terreno no es casual. Responde al pacto que mantienen Juntos por el Perú, Cívico Obras y Ahora Nación, que le restó margen de negociación a Fuerza Popular en la cámara baja.

Sobre el pedido de facultades legislativas, Mejía advierte que Diputados será el verdadero campo de batalla política. "La Cámara de Diputados va a ser el espacio de negociación política más complejo, ya que el oficialismo tendrá que proponer una estrategia que le permita llegar a consensos mínimos, sobre todo con Juntos por el Perú", indicó. El politólogo descarta que el reparto responda a un intento de imponer una agenda única. Lo interpreta, más bien, como el resultado de la correlación de fuerzas en cada cámara y de la negociación que definió ambas Mesas Directivas.