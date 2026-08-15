Alto mando de la PNP se reúne luego de que Keiko Fujimori anunciara evaluación

Reunión del alto mando policial en la Sala de Crisis de la CG-PNP.

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Luego de que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmara que la permanencia del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, dependerá de una evaluación compartida con el Ministerio del Interior y no exclusivamente de una decisión presidencial, el alto mando de la PNP sostuvo una reunión de coordinación de operaciones a nivel nacional para reforzar la seguridad.

Durante la reunión se coordinaron operaciones de control territorial, recuperación de espacios públicos y prevención de delitos. También articularon el despliegue de las unidades policiales en todas las regiones del país.

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Algunos interpretaron la reunión del alto mando policial como señal política o estratégica dentro del contexto de la seguridad ciudadana y la relación con el Poder Ejecutivo. Otros la consideraron como respaldo a presuntas tensiones entre las directrices del Gobierno y la cúpula policial.

En la víspera, la mandataria manifestó que la continuidad de Arriola en el cargo está relacionada con el trabajo coordinado con el Ministerio del Interior, César Astudillo, y con el cumplimiento de los objetivos trazados en materia de seguridad ciudadana.

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“Esa decisión no va a depender solamente de mí, sino también del Ministerio del Interior con el que estamos en constante comunicación”, declaró Fujimori.

La reunión de coordinación con el comando operativo a nivel nacional para fortalecer la respuesta policial frente a la delincuencia fue liderada esta mañana por el mismo comandante general y participaron integrantes del alto mando institucional como el teniente general PNP Fredy López Mendoza, jefe del Estado Mayor General; y el teniente general PNP Augusto Javier Ríos Tiravanti, inspector general.

También el teniente general PNP Luis Jesús Flores Solís, jefe del Comando de Operaciones Policiales; y el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales, Director Nacional de Investigación Criminal; entre otros generales.

A través de sus cuentas oficiales, la PNP señaló que “cada decisión tomada en esta sala (Sala de Crisis de la Comandancia General) tiene un propósito que va más allá de un mapa o una estrategia: que nuestros ciudadanos puedan caminar por sus calles, regresar a casa y encontrarse nuevamente con sus familias con mayor tranquilidad”.

La reunión generó una serie de críticas y comentarios como “por dignidad renuncie”, “lo que se necesita son resultados reales”, “la limpieza, el orden y la seguridad empieza por casa”, etc.

Horas antes, delincuentes armados habían atacado un vehículo de servicio interprovincial de la empresa Z Buss en la Panamericana Norte.

No obstante, en su cuenta de Facebook, escribieron “la Policía Nacional de todos los peruanos mantiene firme su compromiso de trabajar día y noche, anticipándose al delito, fortaleciendo la presencia policial y llevando seguridad allí donde la ciudadanía más la necesita”.

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Los usuarios siguieron arreciando con sus comentarios: “se siguen burlando de los peruanos”, “como se ríen del pueblo”, “adiós Arriola”, entre otras frases.

La reunión del alto mando se dio justo luego de que la jefa de Estado vinculara la permanencia de la actual conducción policial con el cumplimiento de objetivos operativos y con la capacidad de las fuerzas del orden para producir resultados concretos contra la delincuencia.

Fujimori afirmó que el Ejecutivo continuará respaldando a las unidades policiales que destaquen por sus acciones contra la delincuencia, con la expectativa de que estos esfuerzos contribuyan a mejorar los resultados en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Asimismo, destacó la necesidad de brindar respaldo público a las comisarías y al personal policial que trabaja en primera línea, con el objetivo de fortalecer la moral institucional frente a la criminalidad.