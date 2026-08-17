Gestión de Fernando Rospigliosi incrementó en 15% los sueldos de todos los trabajadores del Congreso

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La gestión del expresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, incrementó en un 15% el sueldo de todos los trabajadores del Parlamento, según reveló el dominical Punto Final el último 16 de agosto.

El aumento del salario fue realizado a través de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Congreso y el sindicato de trabajadores de la propia institución (Sitracon). Este acuerdo, que alcanza a los colaboradores del Parlamento bicameral, fue suscrito el 24 de noviembre de 2025 y entró en vigencia en enero de 2026, con un periodo de aplicación hasta diciembre de 2027.

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"El Congreso acuerda la actualización, durante la vigencia del presente convenio colectivo, de la escala remunerativa, en un quince por ciento (15,00%) de las remuneraciones actuales de los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Convención Colectiva de Trabajo, monto que será aplicado a partir del 1 de enero del 2026", se lee en el documento difundido por el reportaje.

El documento fue suscrito por el actual senador Fernando Rospigliosi y los representantes del Sitracon: Tulio Vizcarra Basto, secretario general; Jorge Pacheco Munayco, secretario de Organización; Percy Ayala Ávila, secretario de Defensa; Jaime Montoya Luna, secretario de Economía y Contabilidad; Julio Barrera Egoavil, secretario de Asuntos Internacionales; y Carlos Negrete Venegas, secretario de Actas.

Según el dominical, hasta mayo de 2026, el Congreso contaba con más de 3.900 trabajadores, lo que representaba un gasto de S/906,2 millones en planillas. Actualmente, este monto habría aumentado a S/1.134,8 millones.

Aumento en bonificaciones

El documento antes mencionado también hace referencia a los bonos que emite el Congreso a sus trabajadores. Por ejemplo, el acuerdo establece que el Parlamento "otorgará una asignación extraordinaria por el Día del Trabajo (1 de mayo) y por el Día del Servidor Parlamentario (22 de septiembre), equivalente al 20% de la UIT". Es decir, se dará un bono de S/1.100.

Asimismo, se brindará una "Bonificación Especial Extraordinaria por cierre de pliego de dos UIT"; es decir, de S/11.000 adicionales.

Lo que dijo Rospigliosi

"Esa fue una decisión que tomó la comisión que negoció con el sindicato y que yo suscribí ciertamente", expresó ante las preguntas de Punto Final.

Al ser consultado si tuvo observaciones del documento o si simplemente lo leyó y lo firmó, Rospigliosi indicó: "Bueno, ahí conversamos con la Mesa Directiva y la decisión fue aprobar lo que había negociado la comisión, nada más".

El comunicado del Sindicato del Congreso

A través del comunicado 008-2026, el Sindicato de Trabajadores del Congreso indicó que desde el 2006, "los sueldos de los trabajadores legislativos perdieron poder adquisitivo, el mismo que se ha tratado de recuperar progresivamente con el convenio firmado".

"Los beneficios establecidos para todos los trabajadores legislativos en materia de condiciones de trabajo y empleo (...) han sido materia de un intenso debate con los representantes de nuestros empleados, circunscrito a lo dispuesto en las leyes vigentes y sin que ello signifique una carga exorbitante o beneficios más allá del marco presupuestal institucional", se lee en el documento.