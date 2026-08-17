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A siete semanas de las elecciones regionales y municipales, la carrera por la Alcaldía de Lima empieza a perfilarse con una disputa cada vez más ajustada. Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, encabeza la intención de voto con 16%, seguido por Carlos Bruce, de Somos Perú, quien alcanza 13%, según la última encuesta de Datum Internacional difundida por América Televisión en el programa 'Cuarto poder'.

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas tres puntos porcentuales. En el tercer lugar aparece Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 9,5%, mientras que Francis Allison, de Avanza País, registra 9,3%. Ricardo Belmont, de Obras, completa este primer grupo con 8,3%.

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López Aliaga toma el primer lugar tras la renuncia de Luis Rubio

El resultado representa un cambio importante para Renovación Popular, luego de que Luis Rubio decidiera renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Lima. En julio, el médico registraba 7,5% de intención de voto y no se encontraba entre los principales candidatos de la contienda.

Tras su salida, López Aliaga pasó a encabezar la lista de Renovación Popular. El empresario, quien fue candidato presidencial y al Senado a comienzos de este año, fue elegido para integrar la Cámara Alta, pero posteriormente renunció a recoger su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud.

Para evitar la prohibición de una eventual reelección inmediata, López Aliaga se inscribió como candidato a teniente alcalde dentro de la fórmula municipal.

Encuesta Datum

¿En qué zonas de Lima tienen mayor respaldo López Aliaga y Bruce?

La encuesta de Datum también muestra diferencias en el respaldo territorial de los dos primeros candidatos.

López Aliaga obtiene su mayor porcentaje de intención de voto en la denominada Lima moderna, donde alcanza 22,9%. Le sigue Lima sur, con 19,7%. En contraste, su menor respaldo se registra en Lima este, con 12,4%.

Carlos Bruce, actual alcalde de Surco, presenta su mayor respaldo también en Lima moderna, donde llega al 25%. En Lima centro alcanza 16,7% y en Lima sur obtiene 15,5%.

El exministro de Vivienda registra, en cambio, menores porcentajes de respaldo en Lima norte y Lima este, con 7,5% y 8,2%, respectivamente.

Intención de voto en para Alcaldía de Lima

Susel Paredes y Alberto Tejada ocupan el siguiente bloque

Después de los cinco candidatos que concentran los mayores porcentajes, aparece Susel Paredes, de Ahora Nación, con 6,5% de intención de voto.

Le sigue Alberto Tejada, exministro de Salud y exalcalde de San Borja, quien postula por Acción Popular y registra 4%.

Más atrás se encuentran Samuel Daza, alcalde de Ancón y candidato de Fuerza Popular, con 1,8%, y Edgardo del Pomar, del Partido Popular Cristiano (PPC), con 1%.

Disminuyen los votos blancos y los indecisos

El estudio de Datum también revela una reducción en los electores que todavía no tienen una decisión tomada o que manifiestan su intención de votar en blanco o viciado.

El voto blanco y viciado alcanza el 11,8%, frente al 15,3% registrado en julio. En tanto, el porcentaje de indecisos se ubica en 13,5%, por debajo del 16,3% que registraba el mes anterior.

Estos porcentajes muestran que todavía existe un importante grupo de electores que podría modificar el escenario electoral durante las semanas que restan para los comicios.

¿Por qué creen que Luis Rubio renunció a su candidatura?

La encuesta también consultó a los ciudadanos sobre los motivos detrás de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura municipal.

El 60% de los encuestados considera que el médico dejó la contienda para permitir que Rafael López Aliaga encabece la lista municipal. En tanto, un 21% señaló que no sabe cuál fue la razón.

Solo el 19% cree que Rubio tomó la decisión por motivos personales, tal como el propio candidato sostuvo al anunciar su salida de la carrera electoral.