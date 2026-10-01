JP tras aprobación de facultades en seguridad y Fenómeno del Niño: "Los peruanos tendrán que juzgar lo que venga"
Ernesto Zunini, vocero de diputados de Juntos por el Perú, denunció que se pretendió hacer votar a su bancada con una espada de Damocles en la cabeza y pidió que el Senado no reconstruya las 66 materias del pedido.
El vocero de Juntos por el Perú en la Cámara de Diputados, Ernesto Zunini, mostró su rechazo a la aprobación en la Comisión de Constitución del dictamen que limita el pedido de facultades legislativas a seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. "Los peruanos tendrán que juzgar lo que venga", afirmó.
Zunini sostuvo que se quiso hacer votar a su bancada "con una espada de Damocles en la cabeza", al plantear que existía una actitud autoritaria. El diputado también dijo esperar que el Senado no reconstruya las 66 materias, como planteó la senadora Martha Chávez. Antes, esta había señalado que la Cámara Alta podría rectificar y aprobar las 66 medidas si Diputados aprobaba solo un paquete.
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El texto sustitutorio fue aprobado con 13 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. El siguiente paso es su debate en el Pleno de la Cámara de Diputados.
- Presentan formalmente la moción de censura contra el ministro César Astudillo por crisis de inseguridad
- Es falso que el Banco Central de Reserva sea responsable de la estabilidad laboral
Un texto muy distinto al del Gobierno
El dictamen que la Comisión de Constitución aprobó y que irá al Pleno de Diputados delega facultades en dos materias, seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño. El pedido original incluía además economía, política laboral y reestructuración del Estado.
Con ese recorte, se dejan de lado puntos como el fin de los topes a las tasas de interés, la potestad de crear, fusionar o disolver ministerios y organismos públicos, los cambios al régimen laboral privado y la reducción de feriados, entre otros.
El capítulo de seguridad también quedó más corto. Ya no figuran la opción de calificar a las bandas criminales como organizaciones terroristas ni la de pedir la intervención de las Fuerzas Armadas.
En cuanto al Fenómeno El Niño, el texto incluye medidas para la emergencia; por ejemplo, que el INDECI entregue ayuda humanitaria de forma directa durante los primeros 15 días, que los bonos y las viviendas para los damnificados lleguen más rápido, y que el sector agropecuario cuente con financiamiento, seguros y maquinaria.