Ruth Luque presenta proyectos de ley para incluir a 4 miembros externos en la Comisión de Ética | Difusión

Ruth Luque presenta proyectos de ley para incluir a 4 miembros externos en la Comisión de Ética | Difusión

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La senadora por Ahora Nación, Ruth Luque Ibarra, presentó dos proyectos de ley que plantean modificar un total de 35 artículos: 18 del Reglamento del Congreso y 17 del Reglamento del Senado específicamente. Entre los cambios se busca evitar la aprobación de leyes exprés e incorporar a cuatro ciudadanos externos e independientes en la Comisión de Ética.

La propuesta plantea retirar el control a los partidos políticos en la investigación y sanción de las faltas disciplinarias cometidas por los legisladores, sumando a profesionales con trayectoria académica y anticorrupción para fomentar la imparcialidad en los procesos.

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"Cada comisión de ética parlamentaria está integrada por un representante de cada grupo parlamentario constituido en la respectiva cámara y por cuatro personas de reconocida trayectoria que no ejercen la función parlamentaria, según establezcan los reglamentos de cada cámara", se lee en el proyecto.

En paralelo a esta iniciativa, Luque también propone frenar la aprobación de ‘leyes exprés’ mediante la modificación del artículo 58, que prohíbe someter a votación textos sustitutorios si su versión final no ha sido previamente distribuida.

"No podrá someterse a votación un texto sustitutorio cuya versión final no haya sido previamente distribuida y puesta a disposición de los congresistas con la anticipación razonable correspondiente, considerando a la extensión y complejidad de la materia objeto de legislación, ello con la finalidad de garantizar un debido estudio del asunto”.

Asimismo, la norma establece que todas las sesiones y votaciones parlamentarias deben ser presenciales y exige sustentar cada actuación legislativa con evidencia técnica.

Reforma del Reglamento del Senado

En cuanto a la Cámara Alta, el proyecto busca modificar 17 artículos del Reglamento del Senado. La propuesta busca prohibir la exoneración de dictámenes para que todas las iniciativas pasen obligatoriamente por el debate y análisis técnico en comisión antes de ser votadas en el Pleno.

"Esta regla [la exoneración] no se aplica a iniciativas de reforma constitucional, de leyes orgánicas, del presente reglamento, del Reglamento del Congreso de la República ni de iniciativas que propongan normas sobre materia presupuestal y tributaria."

También establece de forma obligatoria la consulta previa a los pueblos indígenas cuando una medida legislativa afecte sus derechos colectivos, de conformidad con lo que señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"En todo proyecto de ley que afecte los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, el Senado debe asegurar que se realice el proceso de consulta previa, conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

Propuestas para una mejor fiscalización al Ejecutivo

El proyecto establece mecanismos más estrictos para que la Cámara Alta supervise el accionar y las decisiones que son tomadas desde el Poder Ejecutivo.

Entre las medidas orientadas a fortalecer el control político se encuentra la modificación del procedimiento de acusación constitucional. La propuesta establece que, como base para su deliberación, el Pleno del Senado debe considerar lo señalado en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados.

"Para tal efecto, para la aprobación o rechazo de la acusación constitucional por la comisión de un delito, el Pleno del Senado considera los elementos actuados contenidos en el informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, así como el carácter progresivo del conocimiento propio de las etapas iniciales del proceso penal”.

También se plantean ajustes en los requisitos para la destitución de autoridades. "La fórmula legal plantea sustituir dicha mayoría calificada por el voto favorable de más de la mitad del número legal de miembros del Senado en los tres supuestos”.

Para ordenar el trabajo parlamentario, se busca crear comisiones más especializadas en el Senado y separar materias concentradas, proponiendo nuevas comisiones como Economía, Salud y Defensa del Consumidor, Mujer, Familia, Inclusión y Desarrollo Social, Educación y Cultura, y Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Cambio Climático.

"Fomentar comisiones del Senado más especializadas. Se propone separar materias que actualmente se encuentran concentradas en pocas comisiones (lo que invisibiliza ciertos temas como ambiente, derechos de la mujer y pueblos indígenas)".