Precio del dólar en Perú HOY, domingo 7 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 7 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,485 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy, 7 de junio , en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Cómo identificar dólares falsos?
Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.
Video: YouTube
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 7 de junio?
* Compra: S/3,442
• Venta: S/3,443
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 7 de junio
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,470, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.