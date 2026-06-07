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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 7 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú HOY, domingo 7 de junio
Precio del dólar en Perú HOY, domingo 7 de junio | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 7 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,450 la compra y S/3,485 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Precio del dólar hoy, 7 de junio , en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:00
7/6/2026

¿Cómo identificar dólares falsos?

Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.

Video: YouTube

07:00
7/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 7 de junio?

* Compra: S/3,442

• Venta: S/3,443

06:59
7/6/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 7 de junio

El precio del dólar abrió su cotización en S/3,470, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

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