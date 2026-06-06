¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta de las Elecciones 2026? Esto es lo que debes saber

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La segunda vuelta electoral en Perú se realiza este 7 de junio y es posible que todavía haya ciudadanos que no han definido su voto por una determinada opción. En este grupo se encuentran quienes piensan votar en blanco o nulo ante el rechazo a los candidatos presidenciales en contienda, que son Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Si eres uno de los que piensa votar de esta manera, esto es lo que deberías saber antes de sufragar este domingo. Cada peruano es libre de definir por qué candidato votar; sin embargo, las autoridades ya han explicado lo que implica emitir un voto sin ningún tipo de preferencia. A continuación, lo recordamos.

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¿Qué pasa si voto en blanco o nulo en la segunda vuelta?

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cuando un ciudadano emite un voto en blanco o nulo, este no se suma a ninguna organización política o candidato. Sin embargo, sí influye al reducir la base sobre la cual se calculan los resultados finales del proceso electoral.

Esto ocurre debido a que la ley peruana solo considera los votos válidos en el conteo final. Es decir, cada cédula nula o en blanco se considera solo un voto emitido y reduce la cantidad de votos válidos. En la segunda vuelta, esto terminaría favoreciendo a ambos candidatos.

Por ejemplo, si de 100 electores, 45 votan por el candidato A, 35 por el aspirante B y 20 deciden votar en blanco o nulo, el conteo final que arroje los porcentajes de preferencia ya no será sobre la base de 100 ciudadanos, sino solo sobre 80, pues este es el grupo que emitió los votos válidos. Así, los resultados pasarían de 45% a 56,25% para el postulante A y de 35% a 43,75% para la opción B.

¿Votar nulo o viciado puede ayudar a anular las elecciones?

El artículo 184 de la Constitución Política del Perú señala que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solo puede declarar la nulidad de un proceso electoral cuando los votos nulos o en blanco juntos superen los dos tercios del número total de votos emitidos; es decir, tendría que representar un bloque de más del 66%.

Para la segunda vuelta, si votan alrededor de 20 millones de peruanos, como en la primera vuelta, se necesitarían aproximadamente 14 millones de votos nulos o en blanco para anular las elecciones. Se trata de un escenario poco probable, considerando que en la primera vuelta hubo solo alrededor de 3 millones de votos en este sentido.

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